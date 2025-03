Maycon e Thiago Lopes são emprestados pelo Norusca à Ferroviária

O Noroeste acertou os empréstimos do zagueiro Maycon, de 26 anos, e do meia Thiago Lopes, de 28. Ambos defenderão a Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro e retornarão ao Norusca no final de novembro para a pré-temporada do Paulistão 2026. Ambos têm contrato até o fim do próximo ano.



}O zagueiro, natural de Fernandópolis, foi o capitão do Alvirrubro no Paulistão deste ano após a lesão de Luizão. Ele já defendeu a Maquininha Vermelha em 66 jogos, sendo 11 neste Campeonato Paulista, com um gol marcado. O atleta parte para sua terceira passagem pelo time de Araraquara. Ele integrou a campanha da Ferrinha no acesso da Série C do Brasileiro e também atuou na base, sendo revelado pelo clube.



Já Thiago Lopes, natural de Mogi Mirim (SP), também foi titular e se destacou pelo Noroeste no estadual. Ele esteve em campo em todas as 12 rodadas da fase de classificação. Antes de defender a equipe noroestina, passou por Coritiba, Sport, Vitória e Náutico.



O Congresso Técnico da Copa Paulista está previsto para o fim de maio e deve contar com equipes das Séries A1, A2, A3 e A4 de São Paulo. A Maquininha Vermelha é bicampeã da competição, tendo conquistado os títulos de 2005 e 2012.