Bauru Basket vai encarar a Unifacisa em Campina Grande

O Bauru Basket volta à quadra nesta sexta-feira (14), às 19h30, para mais uma rodada do NBB Caixa. O confronto da vez será diante da Unifacisa, na cidade de Campina Grande (PB), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Rede Ita e pela plataforma de streaming Basquet Pass.



Vindo de uma sequência positiva no torneio nacional (quatro vitórias nos últimos cinco jogos), o Dragão chega embalado após superar o Fortaleza na rodada passada. O time está na 5ª colocação, com uma campanha de 59,3% de aproveitamento. Os paraibanos, por sua vez, estão no 11º lugar (48,1% de aproveitamento) e buscam sua recuperação após perderem para o Minas.



Paulo Jaú, treinador bauruense, sabe que ele e seus comandados não terão vida fácil em mais uma partida no Nordeste. "Jogar lá, em uma arena acanhada, com o torcedor próximo da quadra, é sempre muito difícil. Ainda mais agora, que o time já adquiriu a 'cara' do técnico Pablo Costa. Eles possuem uma força ofensiva muito grande, melhoraram de rendimento no segundo turno e querem brigar ali no meio da tabela, junto com a gente", analisou o comandante.



Vale lembrar que Bauru segue com o desfalque do ala/pivô Gemerson Barbosa. O camisa 6 se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e deve retornar às quadras na segunda quinzena de abril, ainda antes dos playoffs.



EQUILÍBRIO



O duelo entre Bauru Basket e Unifacisa é marcado pelo equilíbrio: ao longo da história do NBB Caixa, as equipes já se enfrentaram 11 vezes, com seis vitórias para o Dragão e cinco para os adversários. O desempate ocorreu no jogo do primeiro turno, ocorrido em 30 de novembro de 2024, quando os bauruenses levaram a melhor no ginásio Panela de Pressão pelo placar de 70 x 61.