Du Mauad: A “final dos sonhos”

Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão...



A decisão do Paulistão começa nesse domingo. A partida de ida entre Palmeiras e Corinthians acontece no Allianz Parque, às 18h30. Inegável que é essa é a “final dos sonhos” pra Federação Paulista de Futebol. A maior rivalidade do futebol paulista, as duas maiores torcidas e tudo o que envolve esse Derby. A última final entre eles foi disputada em 2020. Nem de perto com a expectativa dessa decisão. Em 2020 vivíamos a pandemia, com os estádios sem público, o que tirou muito do brilho. Agora não. O Allianz estará lotado (assim como a Neo Química Arena no jogo de volta – dia 27) nesse domingo pra assistir o mais importante confronto dos últimos 5 anos entre os rivais eternos. Uma conquista de Paulistão pode mudar e melhorar a temporada. Principalmente pro Timão que não conquista um título desde o Paulista de 2019. Já o Verdão busca um tetracampeonato que seria histórico. Ainda mais em cima do Corinthians...



Retrospecto favorece o Palmeiras em “mata-mata” e finais...







O retrospecto dos confrontos eliminatórios entre Palmeiras e Corinthians mostra uma vantagem alviverde. Em mata-matas, o Verdão saiu vitorioso em 13 disputas contra 9 do Timão. Quando se trata de finais, o Palmeiras também se sobressai, com 8 títulos contra 4 do Corinthians. A rivalidade no Derby é marcada por períodos de domínio de cada lado. Nos anos 1990, o alviverde foi melhor, conquistando títulos expressivos sobre o rival, como o Campeonato Paulista de 1993, o Campeonato Brasileiro de 1994 e eliminando o Timão na Libertadores de 1999 e 2000. Já o Corinthians teve sua fase de superioridade entre as décadas de 1970 e 1980, vencendo 4 mata-matas consecutivos contra o Palmeiras, todos pelo Paulistão (que era o campeonato mais importante na época) nos anos de 1977, 1978, 1979 e 1983. Nesse século o equilíbrio prevalece. Nos últimos 6 confrontos eliminatórios, todos pelo Campeonato Paulista, 3 vitórias para cada lado. Esse Paulistão 2025 é um título que vale muito...



As prováveis escalações pro jogo de ida







O Palmeiras chega muito mais confiante e com o time preparado. Depois de conquistar a vaga na última 2ª (dia 10) na vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo (com um pênalti “mandrake”) o Verdão chega com um leve favoritismo. O técnico Abel Ferreira deve repetir a escalação. O time deve ter: Weverton, Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emi Martínez , Richard Ríos e Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres. Já o Corinthians apesar de ter vencido o Barcelona por 2 a 0, não conseguiu a classificação na Liberta e chega mais cansado. O técnico Ramón Díaz tem dúvidas pra escalação em função da condição física de alguns jogadores (como Garro e Yuri). O Timão deve ir com: Hugo, Matheuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Martinez, Raniele, Alex Santana (Garro) e Carrillo, Memphis e Yuri (Romero). O Corinthians só quer “chegar vivo” pro jogo da volta. Até uma derrota por um gol é aceitável...



Momento Maguila







O SALVE de hoje vai pros amigos da imprensa que encontrei no Bento Bar, no Prêmio Royal de Jornalismo. Um grande abraço pro Seu Luciano Dias Pires, João Carlos de Almeida, Nelson Itaberá, Guilherme Matos, João Jabbour, Alexandre Colim, Leonardo de Brito e Xico Coffani.



Assista as entrevistas e se INSCREVA no DU MAUAD Sports no Youtube

Contato : @dumauadsports (Instagram) Email: dumauadesportes@gmail.com