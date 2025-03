Atleta da ABDA conquista bronze nos 800m na Copa do Brasil

A equipe de atletismo da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) participou nos dias 7 e 8 de março da Copa do Brasil de Meio Fundo e Fundo, evento realizado na cidade de Bragança Paulista (SP). A competição é uma das mais tradicionais do atletismo brasileiro e contou com a participação de importantes nomes.



A ABDA participou com 8 atletas. O principal destaque da equipe foi o atleta Vinícius Moraes Costa, que conquistou a medalha de bronze nos 800 metros, na categoria sub-20.



Nas demais provas os resultados foram os seguintes: nos 1.000 metros com obstáculos da categoria sub-16, a atleta Laís Fernandes da Silva foi 4ª colocada, Victtória Justino foi 8ª colocada e Lohayne Pereira foi 9ª colocada; nos 1.000 metros rasos, Laís Fernandes foi 7ª colocada, Lohayne Pereira foi 8ª colocada e Victtoria Justina foi 10ª colocada.



Na categoria sub-20, o atleta Igor Felipe Arconti ficou na 8ª colocação nos 800 metros e nos 1.500 metros. Na categoria adulto, Letícia Belo foi 4ª colocada nos 3.000 metros com obstáculos, Evellin Passos foi 9ª colocada nos 5.000 metros e Wellington da Silva Antonio ficou na 20ª colocação nos 800 metros e na 23ª colocação nos 1.500 metros.



Os atletas foram orientados na competição pelos treinadores Evellin Passos e Cleverson Junior.