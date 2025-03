Sesi Vôlei Bauru enfrenta Brasília Vôlei para voltar a vencer

O final da fase classificatória da Superliga 2024/2025 está se aproximando, e o Sesi Vôlei Bauru deseja finalizar a primeira etapa da liga nacional em uma sequência positiva. O time bauruense enfrenta o Brasília Vôlei nesta sexta-feira (14), às 16h, no ginásio do Sesi Taguatinga. A partida é válida pela 10ª rodada do returno da Superliga, com transmissão do Sportv 2.



O Sesi Vôlei Bauru chega querendo quebrar uma sequência negativa na liga nacional, vindo de derrota para o Batavo Mackenzie fora de casa em 3 sets a 1. A equipe bauruense ocupa a quarta colocação com 39 pontos, tendo 13 vitórias e sete derrotas, com um jogo a mais que o quinto, Sesc RJ Flamengo, que também soma 39 pontos.



O Brasília Vôlei, enquanto isso, luta contra o rebaixamento, tendo 19 pontos em seis vitórias e 14 derrotas, três pontos a mais que o EC Pinheiros, penúltimo colocado. O time da capital federal vem de vitória em casa sobre o Fluminense em 3 sets a 1.



No primeiro turno, o duelo entre Sesi Vôlei Bauru e Brasília Vôlei terminou em vitória do time bauruense por 3 sets a 0. Na ocasião, Kasiely foi a maior pontuadora da equipe de Bauru com 11 pontos, com Léia terminando o jogo eleita a melhor em quadra.



No time do Sesi Vôlei Bauru, a ponteira Roslandy Acosta segue sendo a maior pontuadora da equipe na Superliga 2024/2025, somando 201 pontos no total. Mayany é a principal bloqueadora do time bauruense, com 62 pontos no fundamento; enquanto isso, Dani Lins segue liderando o time de Bauru nos pontos de saque, com 16 aces.