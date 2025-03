Aniversariantes de março deverão se recadastrar na Funprev

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) convoca seus aposentados e pensionistas que fazem aniversário em março para realizar o Recadastramento Anual Obrigatório (Prova de Vida).



Os aposentados e pensionistas da Prefeitura de Bauru, Funprev, Departamento de Água e Esgoto (DAE) ou Câmara Municipal devem comparecer à Funprev munidos de RG, CPF, Certidão de Casamento com eventuais averbações e comprovante de residência atualizado.



Em janeiro, cinco segurados tiveram seus proventos bloqueados por não realizarem o procedimento. Até o início de março, 73 segurados ainda não haviam realizado o recadastramento referente a fevereiro e correm o risco de terem seus benefícios suspensos. O Censo Cadastral e Previdenciário é regulamentado pela Lei 7.188/2019 e o Decreto 14.277/2019, com o objetivo de evitar fraudes e pagamentos indevidos.



Os segurados que estiverem fora de Bauru devem entrar em contato com o serviço social da Funprev pelos telefones (14) 3009-5502 ou 3009-5506, para mais informações sobre o procedimento. A Funprev Bauru está fica na rua Rio Branco, 19-31. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.