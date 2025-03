Entrelinhas

Cenário



A votação que aprovou a abertura de uma Comissão Processante (CP) contra o vereador Eduardo Borgo (Novo), realizada nesta quinta-feira (leia mais na página 3), é resultado de um cenário que começou a se desenhar na terça-feira (11) e caminhou em sentido diametralmente oposto à previsão inicial em torno da CP.



Contexto



Protocolada na segunda-feira, a denúncia contra Borgo tinha tudo para ser tratada em banho-maria. Não havia clima nem mesmo entre vereadores da base - muito menos no Palácio das Cerejeiras que, segundo consta, não teria interferido nas conversas entre os vereadores. A maioria admitia, em reuniões reservadas, ser desnecessário o desgaste de uma Processante neste momento quando o caso seria para, no máximo, uma pena de menor dosimetria.



Vento em popa



Tudo mudou na terça, quando um correligionário de Borgo protocolou um pedido de cassação contra o presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), acusando o dirigente da Casa de omissão por não manter a ordem no Legislativo quando da aprovação do título de Cidadão Bauruense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), medida contra a qual protestaram vários manifestantes.



Recadão



A formalização do pedido de CP contra Markinho foi entendida como uma certeza de que não haveria, da parte de Borgo, qualquer tentativa de composição entre os colegas - que costuravam o envio do caso à Comissão de Ética. Markinho, segundo apurou a coluna, ficou irritadíssimo com a medida. E escalou emissários para mandar recado dizendo, em suma, "estar com sangue nos olhos".



Surpresa geral



Mesmo vereadores da oposição se surpreenderam com o pedido de CP protocolado por um filiado do Novo. A grande queixa é de que a medida mandou para o buraco qualquer hipótese de solução rápida.



Primeira reunião



A CP, presidida por Estela Almagro (PT) e relatada por Júlio César (PP), realiza seu primeiro encontro já nesta sexta-feira (14), logo após reunião da Comissão de Justiça da Câmara. O colegiado terá cinco dias para notificar Borgo - que depois deverá, em 10 dias, apresentar sua defesa prévia.



Procedimenot



Caso os membros da CP acatem os argumentos preliminares do parlamentar, o caso é diretamente arquivado. Do contrário, inicia-se a instrução processual - com argumentação da denunciante, Mariana Zwicker, e contra-argumentação da defesa de Borgo.