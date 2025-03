Pele sensível: o que fazer e o que não fazer quando a sua é assim

Muitos produtos cosméticos contêm fragrâncias ou corantes artificiais que podem irritar a pele sensível. Prefira produtos hipoalergênicos, sem fragrância — seu dermatologista vai ajudar nessa escolha!

Não use esfoliantes agressivos

Esfoliar a pele de forma muito intensa ou com produtos abrasivos costuma causar irritação. Escolha esfoliantes suaves e não use com frequência, para não danificar a barreira da pele.