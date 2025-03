Conciliar a carreira e a família são um dos novos desafios da mulher moderna. Além da complexidade em desempenhar com excelência tantos papéis, como o de mãe, esposa, filha, dona de casa e outros, na esfera profissional, por exemplo, a mulher ainda sente também a necessidade de incorporar atitudes e características tidas como masculinas (objetividade, frieza racional e dureza nas decisões) para ser valorizada. E, muitas vezes, deixam de lado a alma feminina.

A mulher moderna vem conquistando a cada dia mais espaço em todos os cenários. E, essa conquista significa direitos políticos e sociais que promoveram à inserção no mercado de trabalho, independência financeira, a liberdade sexual e escolher o seu caminho. Papéis que um dia não podiam ser desenvolvidos pelas mulheres, hoje têm grande atuação feminina. Mas, mesmo hoje em dia, não é raro ver que tem gente que pensa que lugar de mulher é em casa cuidando da família.

Apesar de ter antigos e novos obstáculos para aprender a administrar, a mulher hoje possui uma ampliação da sua liberdade de escolha. Ela pode optar por exercer a grande multiplicidade de papéis que lhe é atribuída ou escolher priorizar a sua vida profissional. No mesmo viés, a mulher moderna, hoje, pode decidir ser uma excelente dona de casa e mãe, sem que isso lhe traga prejuízo em sua valorização como mulher.

E o que podemos aprender com tudo isso? Pra mim, é acreditar que não devemos esquecer jamais de sermos mulheres, com todas as características que nos fazem ser tão especiais. Seja a sua melhor versão de mulher! Não importa que definição de mulher você adotou pra si, o importante é você ser a melhor versão dela.