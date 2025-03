O governo Federal divulgou a MP (Medida Provisória) com as novas regras para o mercado de crédito consignado privado no Brasil, que promete transformar a dinâmica do setor, trazendo mais transparência, eficiência e competitividade. A previsão é de que a nova dinâmica abrirá portas para cerca de 47 milhões de potenciais clientes, atraindo novos players para atender esse mercado, incluindo fintechs e pequenos operadores. Até 2030, a estimativa é de que as concessões movimentem cerca de R$ 700 bilhões. Deste total de 47 milhões de trabalhadores celetistas (com registro na carteira profissional), 2,2 milhões são domésticos, 4 milhões são trabalhadores rurais, e há também empregados de MEIs. Todos, até aqui, estavam fora da consignação privada, mas agora poderão fazer empréstimos com juros mais baratos.

Pode ajudar os superendividados

E um ponto chama a atenção: pessoas superendividadas poderão migrar para o novo sistema obtendo, assim, o benefício de trocar uma dívida com juros altos por outra com taxas bem menores. Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a estimativa é que, em até quatro anos, cerca de 19 milhões de celetistas optem pela consignação dos salários, o que pode representar mais de R$ 120 bilhões em empréstimos contratados. Pelo sistema, o trabalhador pode usar como garantia até 10% do saldo no FGTS e 100% da multa rescisória em caso de demissão.