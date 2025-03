Defensoria propõe acordo ao Hospital Estadual por climatização

A Defensoria Pública propôs ao Hospital Estadual de Bauru (HEB), na manhã desta quinta-feira (13), a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que a unidade de saúde seja climatizada de forma adequada, tal como exigido pelas diretrizes e regulamentos técnicos. Para a formalização do documento, algumas medidas foram sugeridas. Umas de aplicação imediata, como a colocação de ventiladores em corredores e postos de preparo de medicação do hospital, por exemplo. Outras teriam prazo até o próximo ano, como é o caso de instalação de ares-condicionados.



A proposta visa uma solução consensual às queixas que chegaram à Defensoria por conta do calor, capaz de ‘prejudicar o quadro de saúde de pacientes internados no HEB, além de provocar imenso sofrimento a familiares e funcionários que convivem no local’. Em um dos casos, um homem submetido a uma grande cirurgia voltou para a UTI com problemas nos rins, após alguns dias em leito de enfermaria, conforme o JC veiculou.



"Os médicos nos informaram que um dos motivos seria a desidratação, e que uma das causas poderia ser o calor", informou o filho do paciente aos defensores, em fevereiro. O órgão, então, pediu esclarecimentos ao HEB. Nesta quinta (13), a diretora-executiva, Deborah Cavalcanti Rosa, detalhou as informações aos defensores. Por sua vez, eles sugeriram a formalização do TAC e propuseram, entre as medidas imediatas, a instalação de: insulfilm em janelas para minorar o desconforto térmico nos leitos; de ar-condicionado em todos os quartos de isolamentos; de bebedouros industriais de livre demanda com opção de água gelada com acesso facilitado a pacientes e acompanhantes dos leitos de enfermaria; de termômetro para controle da temperatura e de exautores nos banheiros desprovidos de janela.



Já entre as medidas programadas propuseram a implementação de sistema de ar-condicionado em 50% dos leitos de enfermaria até o final deste ano e o restante até o final de 2026. Em 15 dias, um novo encontro será realizado, desta vez no hospital, para que haja um retorno sobre a viabilidade das propostas feitas. A expectativa da Defensoria é evitar uma interpelação judicial.

Acionada pela reportagem, a Secretaria do Estado da Saúde informou que o HEB já está em contato com empresa especializada para a elaboração de projeto de climatização de leitos. "Sobre as demais medidas sugeridas, algumas já estão em fase de implantação ou analisadas, obedecendo à legislação e normas vigentes", consta da nota. De acordo com ela, as informações foram transmitidas à Defensoria pela diretora-executiva do hospital.



Além de Deborah, participaram do encontro os defensores Mario Augusto Carvalho de Figueiredo e Florisvaldo Antonio Fiorentino Junior e a diretora administrativa do HEB Patricia Araújo Lantman de Souza.