Sem sustos, Sesi Bauru bate Ciudad Voley e estreia com vitória

O Sesi Bauru (masculino) estreou de maneira imponente no Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino 2025. O campeão brasileiro bateu o bicampeão argentino, Ciudad Voley, por 3 sets a 0 (25/22; 25/16; 25/16), na tarde dessa quinta-feira (13). A partida foi válida pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental, sediado no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube.



Com o resultado, o Sesi Bauru assume a liderança do grupo B do Sul-Americano de Clubes. Na segunda e última rodada da fase de grupos, o Sesi Bauru enfrenta o Club Olympic, campeão da Bolívia. O jogo é já nesta sexta-feira (14), às 20h30, também no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube. A partida tem transmissão pelo canal do YouTube O Tempo.



Em caso de vitória contra a equipe boliviana, o Sesi Bauru garante o primeiro lugar do grupo B e a vaga nas semifinais do torneio. Na primeira rodada, o Club Olympic perdeu por 3 sets a 0 para o Ciudad Voley.



Ao final da partida, Darlan foi o destaque da partida, sendo o maior pontuador do jogo com 16 pontos.

O jogo

Para a estreia continental em 2025, o Sesi Bauru foi para a quadra com: Mateus Bender, Éder, Guiga, Lukas Bergmann, Thiery, Darlan e Pureza.



O primeiro set começa com o Sesi Bauru dominando a partida. O campeão brasileiro tem ótimas passagens pelo saque e dificulta a virada de bola argentina, com o Ciudad Voley usando seu primeiro pedido de tempo em 11 a 4. O time de Bauru tem ótimo controle da parcial para manter a vantagem, com boa virada de bola e pressão nos bloqueios, levando à segunda parada da equipe adversária em 19 a 12. A equipe argentina conecta pontos em sequência pela primeira vez no set, pressiona e pontua no saque, com o primeiro pedido de tempo do Sesi Bauru em 21 a 15. O time bauruense chega ao set point mas tem dificuldade para fechar a parcial, com sequência de erros no ataque levando à segunda parada do Sesi Bauru em 24 a 21. Em ataque de Darlan, o time de Bauru fecha em 25 a 22.



A segunda parcial começa mais equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola. O Sesi Bauru passa a pressionar com sistema de saque e bloqueio, pontua no fundamento e abre 12 a 8, forçando a primeira parada do Ciudad Voley. A equipe de Bauru segue tendo bom trabalho de saques, encontra os espaços no contra-ataque e abre vantagem similar ao primeiro set, chegando ao 17 a 11 no segundo tempo do time de Argentina. Administrando as viradas de bola com eficiência, o Sesi Bauru fecha o segundo set em 25 a 16.



Semelhante à parcial interior, o terceiro set começa equilibrado com crescimento do sistema defensivo argentino, mas novamente o Sesi Bauru toma a primeira vantagem em 8 a 5 com bom contra-ataque do time brasileiro e força o pedido de tempo do Ciudad Voley. O time de Bauru segue dificultando a recepção argentina e cresce a diferença no placar em 14 a 8, com o segundo pedido de tempo da equipe de Buenos Aires. Com o set point em mãos, o Sesi Bauru tem dificuldade em virar a última bola do jogo e para em 24 a 16. A interrupção tem efeito e, com ataque de Thiery, o Sesi Bauru fecha o set em 25 a 16.