Sem chuva há 15 dias, nível do Batalha cai para 2,58 metros

Sem chuva há duas semanas em Bauru e com os termômetros marcando mais de 30 graus, o nível da lagoa de captação do Rio Batalha voltou a ser motivo de preocupação: na manhã desta quinta-feira (13), a régua marcava 2,58 metros, quando o ideal para abastecer os cerca de 100 mil bauruenses que dependem do manancial é de 3,20 metros.



Conforme noticiado pelo JCNET, fevereiro de 2025 foi o mais seco dos últimos 15 anos em Bauru, com apenas 70,1 milímetros de chuva, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). O instituto também apontou que a temperatura média do mês, de 27 graus, foi a mais alta desde 2016.



A previsão para março, segundo o IPMet, não é otimista. O mês marca o início do outono, que começa no dia 20, quando a climatologia indica redução tanto de chuvas quanto de temperaturas no estado. O período, inclusive, é caracterizado como de transição entre os meses mais chuvosos e os mais secos.