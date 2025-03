ABDA tem atleta e técnico convocados para torneios internacionais

A paranatação da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) acaba de receber mais duas importantes convocações para competições internacionais. O atleta Pedro Henrique Mendes do Carmo participará do Mundial Escolar Sub-15, na Sérvia; e o técnico Carlos Eduardo Lemos Pires Lanças vai compor a delegação brasileira na disputa do Para Swimming World Series, em Barcelona.



MUNDIAL ESCOLAR



O atleta Pedro Carauba, da classe 14 (intelectual), foi convocado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para fazer parte da delegação brasileira formada por oito atletas, quatro técnicos e um coordenador, que participarão da ISF U15 Gymnasiade 2025 (Mundial Escolar).



A competição será realizada em Zlatibor, na Sérvia, no período de 4 a 14 de abril. Pedro Carauba representará o Brasil, a ABDA e sua escola EE Profª Raymi Oliveira Baptista Pereira.



Em dezembro do ano passado, o atleta conquistou para o Brasil três medalhas de prata em sua participação nos Jogos Sul-Americanos Escolares, na cidade de Bucaramanga, na Colômbia.



É o quarto ano consecutivo em que a ABDA tem representante da paranatação em um Mundial Escolar. Em 2022, o técnico Cadu Lanças e o atleta Bruno Ribeiro foram convocados para Gymnasiade Sub-18. Em 2023, Cadu e a atleta Aldrey Mykaella foram convocados para a Gymnasiade Sub-15. Em 2024, a técnica Aline Barbieri esteve na Gymnasiade Sub-18.



EM BARCELONA



O técnico Cadu Lanças, como é conhecido na ABDA, foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) como treinador da delegação brasileira que irá disputar o Para Swimming World Series Barcelona 2025. A competição será realizada na cidade de Barcelona, na Espanha, de 15 a 25 de março.



É a primeira vez que a ABDA terá um convocado na seleção adulta do Para Swimming. Nesta delegação, estarão importantes atletas como Gabriel Geraldo, que conquistou três ouros nos Jogos Olímpicos em Paris 2024, e Carolina Santiago, que se tornou a maior medalhista de ouro feminina da história do movimento paraolímpico.



Cadu Lanças é coordenador de paranatação na ABDA e participou da 1º e da 2º Semanas de Treinamento de Natação que foram realizadas neste ano em São Paulo, em janeiro e fevereiro. Este treinamento é voltado para a seleção principal de paranatação do Brasil.



Em agosto do ano passado, Cadu Lanças compôs a comissão técnica temporária, responsável pelos treinamentos dos grupos de atletas que ficaram no Centro Paralímpico, durante o período dos Jogos Olímpicos em Paris, em substituição aos técnicos convocados.