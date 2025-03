Estreia: Sesi Bauru enfrenta Ciudad Voley nesta quinta-feira

O Sesi Bauru (masculino) já conhece seu caminho na fase de grupos do Sul-Americano de Clubes 2025. Classificado para o torneio continental após ser campeão da Superliga Bet7k 2023/2024, o time de Bauru estreia na quinta-feira (13), às 15h30, contra o Ciudad Voley, campeão argentino. O torneio é sediado no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube, e tem transmissão no site oficial da Voleysur.



A equipe de Bauru chega para a disputa do Sul-Americano de Clubes em ótima fase: são quatro vitórias consecutivas na Superliga 2024/2025. Já o adversário argentino vai em busca de seu tricampeonato da liga nacional, estando na semifinal da Liga de Voleibol Argentina após ser líder da fase de classificação.



O Sesi Bauru vai para sua segunda participação no Sul-Americano de Clubes após 14 anos. Na edição de 2011, sediada no Sesi Vila Leopoldina, a equipe da casa foi campeã e conquistou a vaga para a disputa do Mundial de Clubes de 2011.



A primeira fase do Sul-Americano de Clubes do Vôlei Masculino em 2025 terá três grupos formados por três clubes em cada. As equipes jogarão uma vez com cada adversário de seu grupo e, ao final das partidas, avançam os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado.



Na edição deste ano, participam: Praia Clube, River Plate (ARG), e Deportivo Murano (CHL) no grupo A; Ciudad Voley (ARG), Sesi Bauru, e Olympic (BOL) no grupo B; e Sada Cruzeiro, Monteros (ARG), e Juan Ferreira (URU) no grupo C. Na semifinal, os confrontos serão entre: o 1.º do grupo A contra o melhor 2.º colocado; e o 1.º colocado do grupo B contra o 1.º colocado do grupo C. Os dois finalistas garantem a vaga no Mundial de Clubes 2025.



CAMPEONATO

De 12 a 16 de março, em Uberlândia, Minas Gerais.



Grupos:



A - Praia Clube, River Plate (ARG), e Deportivo Murano (CHL)



B - Ciudad Voley (ARG), Sesi Bauru, e Olympic (BOL)



C - Sada Cruzeiro, Monteros (ARG), e Juan Ferreira (URU)



Sesi Bauru x Ciudad Voley I 13/03 - 15h30 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube - Uberlândia, Minas Gerais



Sesi Bauru x Club Olympic I 14/03 - 20h30 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube - Uberlândia, Minas Gerais