Comando Top: programa debate casos e forças policiais de SP

A dupla formada pelo jornalista e radialista Mauro Bello e o cinegrafista André Cremonez apresenta um novo programa semanal na Top FM: o Comando Top — que vai ao ar todas às quintas-feiras, das 20h às 22h. Com entrevistas semanais, os anfitriões vão discutir ocorrências relevantes para Bauru e microrregião, além de contar a histórias de agentes de segurança pública e "dissecar" crimes famosos no Brasil.



Para Mauro, o programa será a casa da policia na rádio. "O Comando Top é voltado para as forças públicas do Estado de São Paulo. A proposta é trazer entrevistas com profissionais da área, como policiais, delegados e peritos criminais, abordando não apenas suas trajetórias, mas também questões relevantes da segurança pública". O objetivo é revelar ao público detalhes que normalmente ficam nos bastidores.



Além das entrevistas, o programa já se prepara uma nova fase, voltada à análise de crimes que marcaram a história do Brasil. Casos como o do Bandido da Luz Vermelha e do Maníaco do Parque serão discutidos, com a participação de especialistas, como psicólogos forenses.



O "Comando Top" busca equilibrar informação e entretenimento. "Não é um programa pesado, como os telejornais policiais. A gente quer traduzir a realidade da segurança para o público leigo", explica Bello.



Ele explica que o programa foi criado no ano passado, mas reformulado para 2025, na esteira do sucesso de podcasts no formato "true crime", em que os apresentadores exploram histórias de crimes famosos.



"Hoje, as redes sociais têm um poder de alcance enorme, e queremos aproveitar essa força para levar nosso conteúdo a mais pessoas", complementa André Cremonez.



Além das transmissões pelo rádio, a equipe aposta na internet para expandir a audiência. "Onde a rádio não chega, a internet chega. Por isso, usamos o vídeo e o áudio nas redes sociais para atingir um público maior", finaliza o cinegrafista.



SERVIÇO



O primeiro episódio do Comando Top foi ao ar no dia 6 de março e está disponível no Canal do Youtube da Top FM (youtube.com/@topfmbauru1013) e no Facebook (facebook.com/topfmbauru/). Nesta quinta-feira (12), o segundo episódio vai ao ar e contará com a presença do coronel da reserva Flávio Kitazume. Além das redes sociais, o programa também vai ao ar na frequência 101,3 FM.