DG e Carlinhos renovam até 2026 e são emprestados pelo Noroeste

O Noroeste está trabalhando nos bastidores para definir seu elenco para a disputa da Copa Paulista deste ano, com previsão de início para junho, e também para o Paulistão 2026. O atacante DG, de 26 anos, que chegou na reta final do Campeonato Paulista e se lesionou, e o zagueiro Carlinhos, de 29 anos, titular na campanha do Norusca no estadual, assinaram a renovação de contrato para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. Ambos, porém, não defenderão o Alvirrubro na Copa Paulista e foram emprestados.



DG já defende o Gama, de Brasília, e Carlinhos também já joga pelo Náutico.



Douglas Santos da Silva, o DG, nasceu em Belém (PA), atua como extremo e, antes de se apresentar ao Noroeste, defendeu o Brasil de Pelotas no Gauchão. Ele também já jogou no Velo Clube, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo e no sub-23 do Corinthians.



Carlos Adalberto de Oliveira Júnior, o Carlinhos, é natural de Batatais (SP). Seu último clube antes do Norusca foi o Fujieda, do Japão. O atleta também jogou no Botafogo (SP), Inter de Limeira, Grêmio Prudente, Red Bull Brasil, XV de Jaú, Vocem de Assis, Catanduvense, Monte Azul, Portuguesa Santista e São José.



O Congresso Técnico da Copa Paulista está previsto para o fim de maio e deve contar com times das Séries A1, A2, A3 e A4 de São Paulo. A Maquininha Vermelha é bicampeã da competição, tendo vencido as edições de 2005 e 2012.