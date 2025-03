Zoo abriu inscrições ao 'Clube de Agentes Multiplicadores'

O Zoológico Municipal de Bauru abriu na última terça (11) inscrições para o Clube de Agentes Multiplicadores (CAM-2025), projeto de caráter socioambiental e gratuito que tem o objetivo de incentivar as crianças a desenvolverem o pensamento crítico sobre as questões ambientais. A realização é da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e do Zoológico Municipal.



As atividades educativas serão desenvolvidas e apresentadas por meio de jogos, brincadeiras, dinâmicas e bate-papos, estimulando a socialização e o aprendizado. Neste ano, o Clube será destinado a crianças de 7 a 10 anos, com início em 24 de março. As atividades se estenderão por um semestre, com os encontros realizados às segundas-feiras, das 13h30 às 16h30. Para realizar a inscrição, é necessário preencher um formulário, disponível no QR Code abaixo, até esta quinta-feira (13), em. Serão disponibilizadas 30 vagas.