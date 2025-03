'Regulariza Bauru' realiza 79 parcelamentos de dívidas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria dos Negócios Jurídicos, começou no último final a campanha 'Regulariza Bauru', um mutirão de atendimento aos contribuintes interessados em parcelar débitos municipais. No sábado (8) e domingo (9), foram realizados mais de 100 atendimentos e 79 parcelamentos de dívidas.



Os atendimentos são aos sábados e domingos deste mês, das 14h às 19h, no Boulevard Shopping, no Piso L3, localizado na rua Marcondes Salgado, 11-39, na Vila Antárctica. O 'Regulariza Bauru' vai seguir até o final de março, sendo uma oportunidade para os contribuintes se regularizarem com o município.



Servidores do Departamento de Dívida Ativa e da Procuradoria de Execução Fiscal fazem as orientações e auxiliam na negociação. É importante ressaltar que não se trata de um Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal (Refis), que concede descontos especiais em multas e juros, mas sim de parcelamento de dívidas tributárias e não tributárias dentro das regras já previstas na legislação municipal, em dias e horários mais acessíveis à população.



Podem ser negociadas dívidas de pessoas físicas e jurídicas referentes a impostos, como IPTU e ISS, taxas de fiscalização de estabelecimentos e multas diversas, incluindo autuações por passeio público irregular.



O objetivo é permitir que os contribuintes quitem ou parcelem suas dívidas, evitando protesto extrajudicial, negativação junto ao SCPC, cobrança judicial e até mesmo a penhora de bens - especialmente de imóveis, em caso de inadimplência de IPTU. Os contribuintes devem levar um documento pessoal com foto, como RG ou CNH, e devem estar com o cadastro municipal atualizado.



As dívidas poderão ser regularizadas à vista ou em parcelas, conforme a legislação em vigor. A sua contribuição faz diferença. Ao pagar em dia, você colabora para melhorar e manter os serviços essenciais do município.



SERVIÇO

Regulariza Bauru



Datas

15/03 (sábado)

16/03 (domingo)

22/03 (sábado)

23/03 (domingo)

29/03 (sábado)

30/03 (domingo)

Das 14h às 19h



Local - Boulevard Shopping - Piso L3