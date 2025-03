Supermercados têm mais de 300 vagas abertas em Bauru, diz Apas

Levantamento realizado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) revela desafios na contratação de mão de obra para o setor. Em Bauru, aponta o relatório, há 370 vagas que ainda não foram preenchidas. Na região, por sua vez, a vacância sobe para 1.335. Os números do Estado são ainda maiores: há 34,5 mil oportunidades abertas no ramo.



Funções ociosas, de acordo com a associação, refletem uma tendência observada em diversos segmentos da economia, como indústria, agronegócio, comércio e serviços.



"A necessidade de um grande volume de colaboradores, aliada à percepção direta do consumidor — que nota filas ou setores desfalcados — torna essa defasagem ainda mais evidente nos supermercados", explica Erlon Ortega, presidente da Apas.



Segundo a pesquisa, divulgada na segunda-feira (10), os postos vagos no Estado envolvem principalmente as funções de operador de caixa (7.225 vagas), repositor (5.909), açougueiro (4.314), operador de frios e laticínios (3.866), empacotador (2.778), operador de hortifrúti (2.103), padeiro (1.202), estoquista (1.195), fiscal de caixa (860) e confeiteiro (739).



Outras 4.228 vagas estão distribuídas em outras funções no setor supermercadista. Para buscar informações sobre cada uma, basta procurar um estabelecimento associado à Apas.



Segundo a Apas, o segmento investe fortemente na capacitação de seus colaboradores, permitindo que profissionais sem experiência adquiram conhecimento e cresçam na carreira, justamente para contornar o problema.



Além disso, as associações regionais têm desempenhado um papel fundamental ao oferecer treinamentos e qualificação para os trabalhadores, diz a associação.



"Nós estamos buscando uma conexão com bancos de dados de prefeituras e programas sociais para possibilitar a inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Os supermercados oferecem oportunidades em diversas áreas, como açougue, padaria, hortifrúti e reposição, muitas vezes não necessitando de conhecimento prévio para exercer a função", afirma Ortega.



A reinserção de profissionais acima de 50 anos também tem se mostrado uma tendência crescente nos supermercados, trazendo experiência e comprometimento para as equipes. "Esses profissionais contribuem para um ambiente de trabalho mais equilibrado e produtivo", comenta o presidente.



A flexibilização do modelo de trabalho, defende a associação, surge como um fator essencial para atrair novos talentos, especialmente entre os mais jovens.



A Apas vê na possibilidade de jornadas mais adaptáveis às necessidades individuais um diferencial importante para garantir a retenção e a ampliação da força de trabalho no setor.



O mapeamento em torno das vagas disponíveis por município começou em Bauru. Diretor da Regional Bauru da associação, Francisco Cláudio Ferracini diz que a iniciativa é mais do que importante. "O setor tem um papel fundamental em nossa região, onde empregamos mais de 25 mil pessoas. Mostrar ao público como chegar até as oportunidades de forma clara e detalhada é essencial", afirma.