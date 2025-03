Dia Mundial do Rim destaca importância do diagnóstico precoce

Os rins desempenham um papel vital no organismo, sendo responsáveis pela filtragem do sangue, eliminação de toxinas geradas pelo metabolismo, correção do pH e equilíbrio da quantidade de água, sal e outros minerais. No entanto, a doença renal é um grave problema de saúde pública, afetando 850 milhões de pessoas em todo o mundo e causando entre 5 e 11 milhões de mortes anualmente. Estima-se que, até 2040, ela se torne a 5ª principal causa de morte globalmente.



Diante desse cenário alarmante, é realizado amanhã, 13 de março, o Dia Mundial do Rim, uma iniciativa promovida internacionalmente e nacionalmente (aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia). O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce e da prevenção da doença renal.



Doença silenciosa



O nefrologista da Unimed Bauru, André Lopes explica que o adoecimento dos rins acontece de forma silenciosa, pois "os sintomas e os sinais aparecem tardiamente quando a doença já está muito avançada e por esse motivo é importante o diagnóstico precoce, evitando a evolução da doença para o estado terminal", destaca.



Assim, o diagnóstico da doença é realizado por meio de dois exames simples: a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina tipo 1. A creatinina é uma substância que deveria ser filtrada pelos rins e, quando se apresenta em níveis elevados, pode indicar insuficiência renal. Já o exame de urina pode detectar a presença de proteínas ou sangue, sugerindo lesões ou disfunções renais.



Nos casos mais graves, o tratamento pode exigir a substituição do rim por meio de transplante renal - opção que nem sempre está disponível para todos os pacientes - ou a realização de hemodiálise e diálise peritoneal, procedimentos que filtram e limpam o sangue.



No Brasil, cerca de 50 mil pessoas morrem anualmente antes de ter acesso à diálise ou ao transplante devido à longa espera pelo tratamento. Segundo o médico essa realidade é ainda mais crítica em regiões vulneráveis.