Entrelinhas

Retomada



A Câmara de Bauru retoma nesta quinta-feira (13) a sessão legislativa iniciada ainda na segunda (10) e até agora não concluída. O encontro foi suspenso duas vezes; a última delas na terça. O pedido de abertura de uma Comissão Processante (CP) contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) e uma sugestão de alguns vereadores (pág. 3) devem dar o tom da reunião.



Caso Cohab



A Justiça de Bauru reagendou para o próximo dia 8 de abril a audiência de instrução e julgamento da ação civil pública na qual a Companhia de Habitação Popular (Cohab) acusa seu ex-presidente Edison Bastos Gasparini Júnior de improbidade administrativa pelos rombos deixados sobre os cofres da empresa de economia mista que dirigiu durante quase duas décadas. O encontro aconteceria a princípio neste mês.



Aterro



O vereador Júnior Rodrigues (PSD) pediu à prefeitura informações sobre o contrato do município com a empresa Estre Ambiental, mantenedora do aterro sanitário de Piratininga - para onde Bauru envia mais de 300 toneladas de lixo diariamente. O parlamentar quer cópia integral da negociação, incluindo aditivos, e quer saber se o aterro está ou não chegando à capacidade máxima.



Detalhes



O requerimento de Júnior requer ainda "detalhes sobre os tipos de resíduos sólidos que podem ser recebidos e se existe algum estudo ou tecnologia para diminuir as quase 300 toneladas de resíduos sólidos urbanos de Bauru depositados diariamente no aterro sanitário". E também se há ou não licença para a empresa operar.



Viaduto



Já José Roberto Segalla (União Brasil) quer um pente-fino sobre a verdadeira situação dos viadutos do município. O parlamentar indagou à administração se foram realizadas ou não vistorias técnicas nas estruturas e também se há ações de manutenção - preventiva ou não - a respeito deles.



Dengue



Segalla, aliás, precisou de acompanhamento médico nesta semana após ser diagnosticado com dengue. Ele e sua esposa estão sob observação profissional e, segundo apurou a coluna, passam bem.



Asfalto



Edson Miguel (Republicanos), por sua vez, pediu ao governo dados sobre projetos de asfaltamento em ruas ainda sem infraestrutura adequada. O parlamentar elencou locais ainda precários em sete bairros: Jardim Flórida, Val de Palmas, Jardim Godoy, Chácaras Cornélia, Parque Manchester, Ferradura Mirim e Vila Industrial.