Cine'n Fun

Vitória é uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança, começa a filmar da janela de seu apartamento. A idosa registra a movimentação de traficantes de drogas da região durante meses, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia. Gênero: Drama

Drama Classificação: 16 anos

16 anos Duração: 1h52m

1h52m Direção: Andrucha Waddington, Breno Silveira