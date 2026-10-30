A Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, terá interdições no trânsito na próxima quarta-feira (4), a partir das 8h. A GS Inima SAMAR realizará testes para avaliar as condições e a capacidade estrutural do pavimento.

Segundo a concessionária, o trabalho utilizará um equipamento chamado Viga Benkelman, que permite analisar a resistência do asfalto. Por isso, será necessário bloquear o trânsito em dois trechos da avenida.

Confira os trechos interditados

Entre a Rua Tupinambás e a Avenida Antonio Pavan, a interdição será total, com duração prevista de aproximadamente uma hora.