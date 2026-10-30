A Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba, terá interdições no trânsito na próxima quarta-feira (4), a partir das 8h. A GS Inima SAMAR realizará testes para avaliar as condições e a capacidade estrutural do pavimento.
Segundo a concessionária, o trabalho utilizará um equipamento chamado Viga Benkelman, que permite analisar a resistência do asfalto. Por isso, será necessário bloquear o trânsito em dois trechos da avenida.
Confira os trechos interditados
Entre a Rua Tupinambás e a Avenida Antonio Pavan, a interdição será total, com duração prevista de aproximadamente uma hora.
Já entre a Avenida Antonio Pavan e a Rua Peru, o bloqueio será parcial, com interdição de meia pista. Nesse trecho, os trabalhos ocorrerão nos cruzamentos, com previsão de 30 minutos de intervenção em cada um.
Durante os serviços, a SAMAR orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos.
Chuva pode alterar programação
De acordo com a concessionária, os testes dependem das condições climáticas. Portanto, em caso de chuva, os trabalhos serão remarcados.
Mais informações estão disponíveis no site www.samar.eco.br ou pelos canais de atendimento: 0800 770 2295 e WhatsApp (11) 95020-6424.
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