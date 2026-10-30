A Justiça determinou o arquivamento de uma investigação contra uma professora da rede municipal de ensino de Birigui, suspeita de tortura e maus-tratos contra crianças de uma unidade de educação infantil. A decisão ocorreu na quinta-feira (29), após manifestação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apontou insuficiência de provas para apresentar denúncia criminal.

O inquérito teve início após denúncias anônimas encaminhadas ao Disque 100 e ao Conselho Tutelar. Segundo os relatos, a educadora teria submetido crianças a castigos físicos e psicológicos, utilizando água fria e uma mangueira de chuveiro.

Durante a investigação, a Polícia Civil ouviu servidores da escola, familiares e outras testemunhas. Além disso, os investigadores analisaram laudos periciais, relatórios técnicos e documentos relacionados às denúncias.

Ministério Público aponta falta de provas