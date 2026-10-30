A Justiça determinou o arquivamento de uma investigação contra uma professora da rede municipal de ensino de Birigui, suspeita de tortura e maus-tratos contra crianças de uma unidade de educação infantil. A decisão ocorreu na quinta-feira (29), após manifestação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apontou insuficiência de provas para apresentar denúncia criminal.
O inquérito teve início após denúncias anônimas encaminhadas ao Disque 100 e ao Conselho Tutelar. Segundo os relatos, a educadora teria submetido crianças a castigos físicos e psicológicos, utilizando água fria e uma mangueira de chuveiro.
Durante a investigação, a Polícia Civil ouviu servidores da escola, familiares e outras testemunhas. Além disso, os investigadores analisaram laudos periciais, relatórios técnicos e documentos relacionados às denúncias.
Ministério Público aponta falta de provas
Ao analisar o caso, o Ministério Público concluiu que os elementos reunidos não demonstraram a prática de tortura ou maus-tratos.
Uma perícia constatou que a água utilizada nos banheiros estava em temperatura ambiente, próxima de 22°C. Além disso, testemunhas relataram que a higienização das crianças com água fazia parte da rotina escolar, especialmente após atividades recreativas.
O MP também considerou que os depoimentos apresentavam divergências e não havia elementos suficientes para sustentar uma acusação criminal.
Diante disso, a Promotoria solicitou o arquivamento do inquérito, pedido homologado pela Justiça em 29 de outubro.
Defesa afirma que professora sofreu durante investigação
Em entrevista à reportagem, o advogado de defesa da educadora, Elber Carvalho de Souza, afirmou que, desde o início, considerava insuficientes as provas apresentadas contra sua cliente.
“Desde o começo, quando eu assumi esse processo, logo de início, já visualizei que não havia prova”, declarou.
Segundo o advogado, a professora enfrentou um período de sofrimento durante a investigação. Ele também classificou as acusações como caluniosas, avaliação que representa o posicionamento da defesa.
O defensor explicou ainda que a Justiça havia negado um pedido de prisão preventiva, mas determinado medidas cautelares, incluindo o afastamento da professora de suas funções e a proibição de contato com as supostas vítimas.
Com o arquivamento, a Justiça revogou as medidas cautelares anteriormente impostas.
Professora também foi absolvida em sindicância
Além da investigação criminal, a Prefeitura de Birigui instaurou um procedimento administrativo para apurar as denúncias.
Segundo o Ministério Público, a apuração administrativa terminou com a absolvição da servidora por insuficiência de provas. O órgão também arquivou um inquérito civil relacionado ao caso.
A decisão judicial estabelece que a investigação criminal poderá ser reaberta caso surjam novas provas, conforme prevê o Código de Processo Penal.
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