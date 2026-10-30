Uma idosa de 68 anos perdeu R$ 75 mil após cair em um golpe durante a negociação de uma casa em Araçatuba. O caso aconteceu na quarta-feira (28) e foi registrado na Polícia Civil na quinta-feira (29).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima encontrou um anúncio de imóvel no Facebook e entrou em contato com uma suposta vendedora. Durante a conversa, a mulher informou que a casa já havia sido vendida, mas indicou outro imóvel e forneceu o contato de um homem que se apresentou como proprietário.
O suspeito enviou fotografias e documentos da residência pelo WhatsApp. Em seguida, a idosa visitou o imóvel e compareceu a um cartório para realizar a transferência da propriedade.
Golpe foi descoberto após pagamento
Durante a negociação, a vítima transferiu R$ 75 mil, por TED, para uma conta indicada pelo suposto proprietário.
No entanto, após o pagamento, descobriu que havia caído em um golpe. O homem não era dono da residência e também teria enganado a pessoa envolvida na negociação, utilizando um comprovante de depósito falsificado.
A Polícia Civil registrou o caso como estelionato e encaminhou a ocorrência ao 2º Distrito Policial de Araçatuba.
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