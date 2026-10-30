Uma idosa de 68 anos perdeu R$ 75 mil após cair em um golpe durante a negociação de uma casa em Araçatuba. O caso aconteceu na quarta-feira (28) e foi registrado na Polícia Civil na quinta-feira (29).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima encontrou um anúncio de imóvel no Facebook e entrou em contato com uma suposta vendedora. Durante a conversa, a mulher informou que a casa já havia sido vendida, mas indicou outro imóvel e forneceu o contato de um homem que se apresentou como proprietário.

O suspeito enviou fotografias e documentos da residência pelo WhatsApp. Em seguida, a idosa visitou o imóvel e compareceu a um cartório para realizar a transferência da propriedade.

Golpe foi descoberto após pagamento