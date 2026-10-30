A Câmara Municipal de Araçatuba vota, na próxima terça-feira (3), um projeto de lei que proíbe pessoas condenadas por crimes de maus-tratos contra animais de serem nomeadas para cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública municipal. A proposta é de autoria do vereador Arlindo Araujo e está na pauta da 36ª sessão ordinária do Legislativo.

De acordo com o Projeto de Lei, a restrição terá validade de cinco anos, contados a partir do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade. A medida também prevê a proibição de contratação dessas pessoas por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista com participação acionária do município e empresas contratadas pela Prefeitura.

Na justificativa, o autor argumenta que a proposta busca estabelecer critérios de idoneidade moral para o exercício de funções públicas. O texto também menciona a chamada Teoria do Elo, que aborda a relação entre a violência praticada contra animais e outras formas de violência interpessoal. O projeto será submetido à discussão única e votação dos vereadores.

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