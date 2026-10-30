A Câmara Municipal de Araçatuba vota, na próxima terça-feira (3), um projeto de lei que proíbe pessoas condenadas por crimes de maus-tratos contra animais de serem nomeadas para cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública municipal. A proposta é de autoria do vereador Arlindo Araujo e está na pauta da 36ª sessão ordinária do Legislativo.
De acordo com o Projeto de Lei, a restrição terá validade de cinco anos, contados a partir do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade. A medida também prevê a proibição de contratação dessas pessoas por autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista com participação acionária do município e empresas contratadas pela Prefeitura.
Na justificativa, o autor argumenta que a proposta busca estabelecer critérios de idoneidade moral para o exercício de funções públicas. O texto também menciona a chamada Teoria do Elo, que aborda a relação entre a violência praticada contra animais e outras formas de violência interpessoal. O projeto será submetido à discussão única e votação dos vereadores.
Spray para defesa pessoal
Outro projeto previsto na pauta trata do reconhecimento e incentivo ao uso de spray de extratos vegetais como instrumento de defesa pessoal não letal para mulheres em situação de risco. A proposta, de autoria da vereadora Sol do Autismo, será analisada pelos parlamentares na mesma sessão.
O Projeto de Lei prevê que o município possa desenvolver campanhas educativas, ações de conscientização e parcerias para ampliar o acesso à informação sobre mecanismos de prevenção à violência contra a mulher. A proposta ressalta que o uso desses instrumentos deverá respeitar a legislação federal. O texto tem caráter orientativo e não obriga a Prefeitura a fornecer os produtos.
Outros projetos
Além das duas propostas, a ordem do dia inclui outros três itens para discussão e votação.
Um deles, de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro, propõe denominar Waldir Eduardo dos Santos a Rua 16 do Residencial Alpha Park. A homenagem é destinada a um cidadão que, segundo a justificativa do projeto, teve participação em atividades comunitárias, esportivas e sociais em Araçatuba.
Também será analisado um projeto de decreto legislativo, apresentado pelo vereador Luís Boatto, que concede o título de Cidadã Araçatubense à ex-vice-prefeita e vereadora Edna Flor, pelos serviços prestados ao município.
O quinto item é a votação do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 116/2026, também de autoria da vereadora Sol do Autismo. A proposta pretende instituir uma política municipal de prevenção e combate ao assédio moral na administração pública, com medidas como campanhas educativas, canais sigilosos para denúncias e procedimentos de apuração.
A 36ª sessão ordinária da Câmara de Araçatuba será realizada na terça-feira (3), às 19h. A população poderá acompanhar os trabalhos presencialmente, na sede do Legislativo, ou pela transmissão ao vivo nos canais oficiais da Câmara Municipal.
A pauta completa está disponível no site camaraaracatuba.sp.gov.br.
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