O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para 80 vagas em cursos técnicos gratuitos no campus de Birigui, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades são para as áreas de Administração e Automação Industrial. O prazo para participar do processo seletivo termina em 18 de novembro.

A seleção faz parte do processo seletivo do IFSP, que oferece 3.235 vagas em 40 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. Não haverá aplicação de prova: os candidatos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico, previsto para 30 de novembro.

Em Birigui, são disponibilizadas 40 vagas para o curso técnico em Administração e outras 40 para Automação Industrial. Ambos são presenciais e realizados no período noturno.