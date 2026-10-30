O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para 80 vagas em cursos técnicos gratuitos no campus de Birigui, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. As oportunidades são para as áreas de Administração e Automação Industrial. O prazo para participar do processo seletivo termina em 18 de novembro.
A seleção faz parte do processo seletivo do IFSP, que oferece 3.235 vagas em 40 unidades distribuídas pelo estado de São Paulo. Não haverá aplicação de prova: os candidatos serão selecionados por meio de sorteio eletrônico, previsto para 30 de novembro.
Em Birigui, são disponibilizadas 40 vagas para o curso técnico em Administração e outras 40 para Automação Industrial. Ambos são presenciais e realizados no período noturno.
O curso de Administração tem duração de três semestres, com aulas de terça a sexta-feira, das 19h às 22h35. Já Automação Industrial tem duração de quatro semestres, com atividades de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.
As vagas são destinadas a candidatos que estejam cursando o Ensino Médio em outra instituição ou que já tenham concluído essa etapa, conforme a modalidade escolhida.
No caso dos cursos concomitantes, é necessário estar matriculado no 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio até a data da matrícula. Para os cursos subsequentes, o candidato precisa ter concluído o Ensino Médio.
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal de Processos Seletivos do IFSP, até 18 de novembro. A taxa é de R$ 30, com possibilidade de solicitação de isenção entre 28 de outubro e 11 de novembro.
O pagamento poderá ser feito por Pix, cartão de crédito ou boleto bancário até 19 de novembro.
Cada candidato poderá concorrer a até três opções de cursos, desde que sejam oferecidos pelo mesmo campus. A classificação inicial está prevista para ser divulgada em 2 de dezembro.
O processo seletivo também prevê reserva de vagas para candidatos que cursaram integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas e se enquadram nos critérios das políticas de ações afirmativas.
O edital completo, com as regras e orientações para inscrição, está disponível no Portal de Processos Seletivos do IFSP. Telefone/WhatsApp: (18) 3643-1166
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