A mãe e o padrasto de Micael Davi Costa da Silva foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (29), em Araçatuba, pela morte da criança. O menino morreu após ser internado com graves lesões pelo corpo, incluindo ferimentos no crânio, fraturas e hematomas.

Os dois investigados, que já estavam presos preventivamente, poderão responder por homicídio qualificado e tortura. A conclusão do inquérito representa um novo avanço na investigação sobre as circunstâncias em que a criança sofreu as lesões.

A Polícia Civil apura a responsabilidade individual da mãe, de 27 anos, e do padrasto, de 26. Inicialmente, ambos foram presos sob suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura. Com a confirmação da morte da vítima, o enquadramento passou a considerar o homicídio consumado.

Polícia também apura possível fraude processual