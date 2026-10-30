30 de outubro de 2026
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CASO MICAEL

Mãe e padrasto são indiciados pela morte de criança em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Investigados já estavam presos preventivamente e podem responder por homicídio e tortura
Investigados já estavam presos preventivamente e podem responder por homicídio e tortura

A mãe e o padrasto de Micael Davi Costa da Silva foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (29), em Araçatuba, pela morte da criança. O menino morreu após ser internado com graves lesões pelo corpo, incluindo ferimentos no crânio, fraturas e hematomas.

Os dois investigados, que já estavam presos preventivamente, poderão responder por homicídio qualificado e tortura. A conclusão do inquérito representa um novo avanço na investigação sobre as circunstâncias em que a criança sofreu as lesões.

A Polícia Civil apura a responsabilidade individual da mãe, de 27 anos, e do padrasto, de 26. Inicialmente, ambos foram presos sob suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura. Com a confirmação da morte da vítima, o enquadramento passou a considerar o homicídio consumado.

Polícia também apura possível fraude processual

Além das suspeitas relacionadas à morte da criança, a investigação também considera uma possível fraude processual. A linha de apuração surgiu depois que policiais encontraram um lençol dentro de um balde nos fundos da residência onde Micael vivia.

Em entrevista à reportagem no último dia 23, a delegada Joseth Garcia Erustes, responsável pelo inquérito, explicou que a polícia investiga se houve tentativa de alterar ou ocultar vestígios que poderiam contribuir para esclarecer o caso.

Segundo a delegada, a mãe relatou durante depoimento que o padrasto teria retirado os lençóis da cama após os acontecimentos. Diante da informação, os policiais retornaram ao imóvel e aguardaram a chegada da perícia.

O corpo de Micael foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã de sexta-feira (23), um dia após a confirmação da morte.

Após a decissão de ontem, o inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

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