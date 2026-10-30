Os interessados em ingressar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) ganharam mais alguns dias para se inscrever no processo seletivo do primeiro semestre de 2027. O Centro Paula Souza prorrogou até as 20h do dia 10 de novembro o prazo para participar do Vestibulinho, que oferece mais de 89 mil vagas gratuitas em todo o estado de São Paulo.
Na região de Araçatuba, há unidades das Etecs nos municípios de Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis. As oportunidades abrangem diferentes modalidades de ensino, incluindo Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico, cursos técnicos e especializações técnicas.
Na unidade de Araçatuba, o portal oficial da instituição apresenta opções de cursos presenciais nas áreas de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.
A escola também oferece opções integradas ao Ensino Médio, com formações relacionadas às áreas de Matemática e Ciências Humanas e Sociais, conforme a oferta divulgada pela unidade.
Como fazer a inscrição
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50, e a inscrição só é confirmada após o pagamento.
O processo seletivo reúne mais de 200 opções de cursos. Os candidatos podem consultar as oportunidades disponíveis por município, unidade escolar e período de aulas antes de escolher a formação desejada.
O calendário prevê a divulgação dos locais de prova em 2 de dezembro. A avaliação será aplicada no dia 6 de dezembro.
Em 15 de dezembro, serão publicados o resultado da prova-teste e a convocação para as provas de aptidão dos cursos de Canto, Dança, Teatro e Regência, previstas para os dias 16 e 17 do mesmo mês.
A classificação geral está prevista para ser divulgada em 11 de janeiro de 2027.
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