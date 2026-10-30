Os interessados em ingressar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) ganharam mais alguns dias para se inscrever no processo seletivo do primeiro semestre de 2027. O Centro Paula Souza prorrogou até as 20h do dia 10 de novembro o prazo para participar do Vestibulinho, que oferece mais de 89 mil vagas gratuitas em todo o estado de São Paulo.

Na região de Araçatuba, há unidades das Etecs nos municípios de Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis. As oportunidades abrangem diferentes modalidades de ensino, incluindo Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico, cursos técnicos e especializações técnicas.

Na unidade de Araçatuba, o portal oficial da instituição apresenta opções de cursos presenciais nas áreas de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.