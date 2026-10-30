30 de outubro de 2026
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AULAS EM 2027

Inscrições do Vestibulinho das Etecs na região são prorrogadas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo de SP
Inscrições foram prorrogadas até 10 de novembro; Araçatuba tem cursos presenciais em diferentes áreas
Inscrições foram prorrogadas até 10 de novembro; Araçatuba tem cursos presenciais em diferentes áreas

Os interessados em ingressar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) ganharam mais alguns dias para se inscrever no processo seletivo do primeiro semestre de 2027. O Centro Paula Souza prorrogou até as 20h do dia 10 de novembro o prazo para participar do Vestibulinho, que oferece mais de 89 mil vagas gratuitas em todo o estado de São Paulo.

Na região de Araçatuba, há unidades das Etecs nos municípios de Araçatuba, Birigui, Andradina, Ilha Solteira e Penápolis. As oportunidades abrangem diferentes modalidades de ensino, incluindo Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Técnico, cursos técnicos e especializações técnicas.

Na unidade de Araçatuba, o portal oficial da instituição apresenta opções de cursos presenciais nas áreas de Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.

A escola também oferece opções integradas ao Ensino Médio, com formações relacionadas às áreas de Matemática e Ciências Humanas e Sociais, conforme a oferta divulgada pela unidade.

Como fazer a inscrição

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do Vestibulinho das Etecs. A taxa de participação é de R$ 50, e a inscrição só é confirmada após o pagamento. 

O processo seletivo reúne mais de 200 opções de cursos. Os candidatos podem consultar as oportunidades disponíveis por município, unidade escolar e período de aulas antes de escolher a formação desejada.

O calendário prevê a divulgação dos locais de prova em 2 de dezembro. A avaliação será aplicada no dia 6 de dezembro.

Em 15 de dezembro, serão publicados o resultado da prova-teste e a convocação para as provas de aptidão dos cursos de Canto, Dança, Teatro e Regência, previstas para os dias 16 e 17 do mesmo mês.

A classificação geral está prevista para ser divulgada em 11 de janeiro de 2027.

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