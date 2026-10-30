30 de outubro de 2026
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CONTRABANDO

PF apreende R$ 18 mil e produtos importados em casa em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Federal
Mercadorias sem documentação fiscal estavam em imóvel no bairro Cidade Jardim
Mercadorias sem documentação fiscal estavam em imóvel no bairro Cidade Jardim

A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 18,7 mil em dinheiro e uma grande quantidade de produtos importados durante uma operação realizada nesta quinta-feira (29), em Penápolis.

A ação ocorreu em uma residência no bairro Cidade Jardim. No imóvel, os agentes encontraram mercadorias sem documentação fiscal, entre elas perfumes, aparelhos eletrônicos, garrafas térmicas, relógios inteligentes e carregadores portáteis (power banks).

Ao todo, foram apreendidos R$ 18.750 em espécie, além dos produtos localizados no endereço.

Devido à quantidade de mercadorias, um caminhão foi utilizado para transportar os itens até a sede da Polícia Federal em Bauru, onde o material ficou sob responsabilidade da corporação.

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