A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 18,7 mil em dinheiro e uma grande quantidade de produtos importados durante uma operação realizada nesta quinta-feira (29), em Penápolis.
A ação ocorreu em uma residência no bairro Cidade Jardim. No imóvel, os agentes encontraram mercadorias sem documentação fiscal, entre elas perfumes, aparelhos eletrônicos, garrafas térmicas, relógios inteligentes e carregadores portáteis (power banks).
Ao todo, foram apreendidos R$ 18.750 em espécie, além dos produtos localizados no endereço.
Devido à quantidade de mercadorias, um caminhão foi utilizado para transportar os itens até a sede da Polícia Federal em Bauru, onde o material ficou sob responsabilidade da corporação.
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