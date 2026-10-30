A circulação de listas com nomes de comerciantes e profissionais associados a determinadas posições políticas ganhou repercussão nas redes sociais e em grupos de WhatsApp em cidades do interior paulista. Em Araçatuba, a situação também foi registrada e chegou a motivar um boletim de ocorrência. O caso foi divulgado pelo portal da Folha da Região.
As publicações levantaram questionamentos sobre os limites da liberdade de expressão e as possíveis consequências jurídicas para quem produz, divulga ou compartilha esse tipo de conteúdo. A principal dúvida é se relacionar o nome de um comerciante a uma preferência política pode ser considerado crime e se a exposição pode resultar em indenização.
Para esclarecer os aspectos legais, a reportagem ouviu o advogado Ricardo Villares Souza de Paula, que explica que a divulgação não é automaticamente criminosa, mas pode gerar responsabilidade quando ultrapassa os limites legais e atinge direitos individuais.
Segundo o advogado, é necessário analisar o conteúdo da lista, a origem das informações, a finalidade da publicação, o contexto em que ocorreu e os efeitos provocados sobre as pessoas identificadas.
“A divulgação de nomes de comerciantes e profissionais vinculando-os a determinada preferência política pode gerar responsabilidade civil e, em certas circunstâncias, criminal. Porém, essa associação não é automaticamente ilícita nem configura, por si só, crime contra a honra.”
Ele ressalta que a Constituição Federal protege tanto a liberdade de expressão e de informação quanto a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e os dados pessoais. Por isso, a avaliação depende das circunstâncias de cada caso.
Divulgação de preferência política pode violar a lei?
Um dos pontos destacados pelo advogado é a diferença entre informar um posicionamento político manifestado publicamente e organizar uma lista com o objetivo de expor, constranger ou intimidar pessoas.
Uma reportagem que registra, de maneira fiel e contextualizada, o apoio público de empresários a determinado candidato, por exemplo, pode estar protegida pela liberdade de expressão e pelo direito à informação. A situação muda quando a divulgação envolve distorções, exposição desnecessária, ofensas ou incentivo a represálias.
“Uma notícia que relata o apoio público de empresários a uma candidatura, sem distorções, ofensas ou exposição desnecessária, tem situação jurídica diferente de uma lista organizada para intimidar pessoas.”, explica.
O advogado também observa que a escolha de consumir ou deixar de consumir produtos e serviços em razão de posicionamentos políticos, assim como a defesa pacífica dessa decisão, não constitui automaticamente crime. Entretanto, o exercício da liberdade de expressão não autoriza abusos contra terceiros.
Outro aspecto importante é que a informação divulgada pode ser verdadeira e, ainda assim, ser utilizada de maneira abusiva. Portanto, não basta verificar se a pessoa realmente manifestou determinada preferência política: também é necessário avaliar a finalidade e a forma da exposição.
Opinião política é considerada dado pessoal sensível
A situação também pode envolver a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que classifica a opinião política vinculada a uma pessoa natural como dado pessoal sensível.
Na prática, isso significa que reunir, organizar e compartilhar informações que associem pessoas a determinadas posições políticas pode representar uma forma de tratamento de dados pessoais, sujeita a regras específicas.
O advogado explica que a LGPD estabelece princípios como finalidade, adequação, necessidade e não discriminação. Além disso, o tratamento de dados sensíveis precisa estar amparado por uma das hipóteses legais previstas no artigo 11 da legislação.
“O simples argumento de ‘legítimo interesse’ não substitui as bases específicas exigidas para dados sensíveis. O fato de a pessoa ter manifestado sua posição publicamente não autoriza, indistintamente, qualquer reutilização dessa informação, especialmente para finalidade incompatível ou abusiva.”
Ricardo também chama a atenção para uma particularidade: a lei protege dados de pessoas naturais. Assim, mesmo quando uma lista apresenta o nome de uma empresa ou estabelecimento comercial, pode haver dados pessoais envolvidos caso seja possível identificar o proprietário ou profissional e associá-lo a uma opinião política.
A legislação prevê exceções para determinadas atividades, entre elas o tratamento realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos e aquele destinado exclusivamente a atividades jornalísticas ou artísticas. Essas exceções, porém, não eliminam a proteção constitucional nem afastam eventual responsabilidade por abusos.
O advogado ressalta ainda que uma possível violação da LGPD não significa, por si só, a existência de um crime específico de divulgação de opinião política. A situação pode gerar consequências civis e administrativas, enquanto a responsabilização criminal depende de um enquadramento previsto na legislação penal.
Quando quem divulga a lista pode responder na Justiça?
A responsabilização civil pode ocorrer quando a divulgação ultrapassa os limites da liberdade de expressão e atinge direitos como o nome, a imagem, a honra e a privacidade.
O Código Civil prevê mecanismos de proteção aos direitos da personalidade e estabelece a possibilidade de reparação quando alguém pratica um ato ilícito ou exerce um direito de maneira abusiva.
De acordo com Ricardo, algumas situações podem tornar mais consistente a possibilidade de responsabilização:
- Atribuir falsamente apoio político a alguém, especialmente quando a informação é utilizada para prejudicar sua atividade profissional;
- Divulgar informações privadas, obtidas em conversas reservadas ou cadastros, com a intenção de expor ou constranger;
- Organizar listas acompanhadas de humilhações, intimidações ou estímulos a represálias;
- Utilizar nome ou fotografia de uma pessoa para simular um apoio político que ela nunca declarou;
- Divulgar endereço residencial, telefone pessoal ou informações familiares sem necessidade, ampliando a exposição e os riscos.
Nessas circunstâncias, a pessoa atingida pode buscar medidas judiciais para interromper a divulgação, retirar o conteúdo considerado ilícito, corrigir informações falsas e, conforme o caso, solicitar indenização.
O advogado explica que eventuais prejuízos financeiros, como perda de clientes, cancelamento de contratos ou redução do faturamento, precisam ser demonstrados quando são utilizados como fundamento para uma indenização por danos materiais ou lucros cessantes.
Já o dano moral não depende necessariamente da comprovação de perda financeira, mas também não deve ser considerado automático pelo simples fato de alguém ter sido associado a uma posição política.
“O artigo 17 do Código Civil é particularmente pertinente, pois protege contra o emprego do nome em publicações que exponham a pessoa ao desprezo público, mesmo sem intenção difamatória.”, destaca.
Em quais situações a divulgação pode configurar crime?
Embora a publicação de uma lista não seja suficiente, isoladamente, para caracterizar um crime, determinadas condutas relacionadas à exposição podem se enquadrar no Código Penal.
O advogado cita alguns exemplos:
- Calúnia (artigo 138): ocorre quando alguém atribui falsamente a outra pessoa um fato definido como crime. Um exemplo seria acusar falsamente um comerciante de cometer corrupção para favorecer determinado candidato.
- Difamação (artigo 139): consiste em atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação.
- Injúria (artigo 140): ocorre quando são dirigidas ofensas à dignidade ou ao decoro de uma pessoa.
- Ameaça (artigo 147): pode ocorrer quando alguém anuncia a intenção de causar um mal injusto e grave, como agredir a pessoa ou destruir seu estabelecimento.
- Perseguição (artigo 147-A): exige uma conduta reiterada que ameace a integridade física ou psicológica, restrinja a capacidade de locomoção ou invada ou perturbe a liberdade ou a privacidade da vítima.
- Constrangimento ilegal (artigo 146): pode ser caracterizado quando alguém utiliza violência ou grave ameaça para obrigar outra pessoa a fazer o que a lei não determina ou deixar de fazer o que ela permite.
- Incitação ao crime (artigo 286): pode ocorrer quando há estímulo público à prática de crimes, como agressões ou depredações.
Ricardo faz uma ressalva importante sobre a associação política: chamar alguém de pessoa de esquerda, de direita ou eleitor de determinado candidato não significa, por si só, cometer calúnia, difamação ou injúria.
“Preferência política lícita não é fato criminoso nem necessariamente desonroso. Da mesma forma, uma publicação isolada não satisfaz, sozinha, a exigência de reiteração do crime de perseguição.”
Outra dúvida envolve publicações feitas em perfis fechados nas redes sociais. O fato de uma postagem estar disponível apenas para seguidores não significa que o responsável esteja livre de consequências jurídicas.
Segundo o advogado, a restrição de acesso pode influenciar a análise do alcance e dos efeitos da divulgação, mas não elimina a possibilidade de responsabilização.
“Uma postagem disponível aos seguidores comunica seu conteúdo a outras pessoas, ainda que não esteja aberta ao público em geral.”
No caso da difamação, por exemplo, não é necessário que a informação alcance um público indeterminado ou viralize. O conhecimento do conteúdo por terceiros pode ser suficiente, desde que estejam presentes os demais requisitos legais, como a atribuição de fato ofensivo à reputação e a intenção de difamar.
O mesmo raciocínio vale para a esfera civil: uma publicação restrita pode gerar consequências quando expõe informações privadas, atribui falsamente um posicionamento político ou integra uma campanha de intimidação.
Entretanto, permanece a necessidade de analisar o conteúdo e o contexto. A simples menção à preferência política de alguém não garante que exista um ilícito.
De acordo com Ricardo, uma pessoa que se considere prejudicada pode recorrer à Justiça para solicitar a remoção de uma publicação e, na mesma ação, pedir indenização por danos morais e materiais, quando houver fundamento para isso.
“A permanência de exposição abusiva, ameaças, compartilhamentos e repercussões profissionais pode ajudar a demonstrar a urgência. Não é necessário esperar uma perda financeira para buscar a cessação do ilícito.”
Ele ressalta, porém, que o pedido precisa identificar de maneira precisa o conteúdo considerado abusivo. Uma proibição genérica de mencionar determinada pessoa ou discutir suas posições políticas poderia representar uma restrição indevida à liberdade de expressão.
Quando a medida envolve uma plataforma digital, como o Instagram, a identificação exata da publicação, preferencialmente por meio do endereço eletrônico específico, também é importante.
Sobre a indenização, Ricardo esclarece que ela pode ser cabível quando houver violação concreta à honra, à privacidade, à imagem ou a outros direitos da personalidade. Entre os exemplos estão exposição humilhante, atribuição falsa de apoio político, divulgação abusiva de informações privadas e campanhas de intimidação.
“Não é preciso provar queda de faturamento para obter reparação moral. Contudo, deve-se demonstrar a violação e as circunstâncias que sustentam o dano; não se deve presumir que qualquer associação política gere indenização.”
Quem compartilha a lista também pode ser responsabilizado?
A responsabilidade não se limita necessariamente à pessoa que criou o material. Quem encaminha ou republica uma lista também pode responder pela própria conduta, dependendo do conteúdo compartilhado, da participação na divulgação e das circunstâncias do caso.
Por outro lado, o simples compartilhamento não gera responsabilização automática. Cada situação precisa ser analisada individualmente, assim como o fato de alguém não ter criado originalmente a lista não garante imunidade.
O advogado recomenda que as pessoas que se considerem prejudicadas preservem todas as provas relacionadas à publicação, incluindo capturas de tela, mensagens anteriores e posteriores, links, datas, identificação dos perfis envolvidos e registros de compartilhamentos.
Também é importante guardar eventuais ameaças, cancelamentos de contratos, mensagens de clientes e outros elementos que demonstrem possíveis consequências da exposição.
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