A circulação de listas com nomes de comerciantes e profissionais associados a determinadas posições políticas ganhou repercussão nas redes sociais e em grupos de WhatsApp em cidades do interior paulista. Em Araçatuba, a situação também foi registrada e chegou a motivar um boletim de ocorrência. O caso foi divulgado pelo portal da Folha da Região.

As publicações levantaram questionamentos sobre os limites da liberdade de expressão e as possíveis consequências jurídicas para quem produz, divulga ou compartilha esse tipo de conteúdo. A principal dúvida é se relacionar o nome de um comerciante a uma preferência política pode ser considerado crime e se a exposição pode resultar em indenização.

Para esclarecer os aspectos legais, a reportagem ouviu o advogado Ricardo Villares Souza de Paula, que explica que a divulgação não é automaticamente criminosa, mas pode gerar responsabilidade quando ultrapassa os limites legais e atinge direitos individuais.