29 de outubro de 2026
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NÃO RESISTIU

Vice-prefeito de Nova Castilho morre após seis dias internado

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Adriano Jacomino, de 52 anos, estava na UTI da Santa Casa de Araçatuba desde sexta-feira (23), após carro ser atingido por caminhão que tombou em vicinal
Adriano Jacomino, de 52 anos, estava na UTI da Santa Casa de Araçatuba desde sexta-feira (23), após carro ser atingido por caminhão que tombou em vicinal

O vice-prefeito de Nova Castilho, Adriano Jacomino, de 52 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (29), na Santa Casa de Araçatuba, após seis dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito. A morte ocorreu às 17h02, segundo informou o hospital.

Adriano estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI 1) desde a última sexta-feira (23), quando o carro em que estava com a esposa foi atingido por um caminhão que tombou na vicinal Donozor Sant’Ana, entre Nova Castilho e Nova Luzitânia.

Em nota, a Santa Casa informou que, apesar dos esforços das equipes multiprofissionais, o vice-prefeito não resistiu à gravidade dos politraumatismos.

O hospital também comunicou que o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Relembre o acidente

O acidente aconteceu por volta das 6h20 de sexta-feira (23). Segundo o boletim de ocorrência, um caminhão-trator carregado com adubo seguia em direção a Nova Castilho quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, por motivos ainda desconhecidos.

Em seguida, o caminhão tombou e atingiu o GM/Astra ocupado pelo vice-prefeito e pela esposa.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam os três envolvidos ao Pronto-Socorro de Santo Antônio do Aracanguá.

Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, as vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Araçatuba.

Vice-prefeito permaneceu internado na UTI

Desde a internação, Adriano apresentava o quadro clínico mais grave entre os envolvidos e precisou de cuidados intensivos.

Na ocasião, a Santa Casa informou que a esposa do vice-prefeito e o motorista do caminhão apresentavam quadro clínico estável e recebiam atendimento no Setor de Urgência e Emergência.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente. Após a colisão, as autoridades preservaram o local para a realização da perícia técnica.

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