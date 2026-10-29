O vice-prefeito de Nova Castilho, Adriano Jacomino, de 52 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (29), na Santa Casa de Araçatuba, após seis dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito. A morte ocorreu às 17h02, segundo informou o hospital.

Adriano estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI 1) desde a última sexta-feira (23), quando o carro em que estava com a esposa foi atingido por um caminhão que tombou na vicinal Donozor Sant’Ana, entre Nova Castilho e Nova Luzitânia.

Em nota, a Santa Casa informou que, apesar dos esforços das equipes multiprofissionais, o vice-prefeito não resistiu à gravidade dos politraumatismos.