O vice-prefeito de Nova Castilho, Adriano Jacomino, de 52 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (29), na Santa Casa de Araçatuba, após seis dias internado em decorrência de um grave acidente de trânsito. A morte ocorreu às 17h02, segundo informou o hospital.
Adriano estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI 1) desde a última sexta-feira (23), quando o carro em que estava com a esposa foi atingido por um caminhão que tombou na vicinal Donozor Sant’Ana, entre Nova Castilho e Nova Luzitânia.
Em nota, a Santa Casa informou que, apesar dos esforços das equipes multiprofissionais, o vice-prefeito não resistiu à gravidade dos politraumatismos.
O hospital também comunicou que o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Relembre o acidente
O acidente aconteceu por volta das 6h20 de sexta-feira (23). Segundo o boletim de ocorrência, um caminhão-trator carregado com adubo seguia em direção a Nova Castilho quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, por motivos ainda desconhecidos.
Em seguida, o caminhão tombou e atingiu o GM/Astra ocupado pelo vice-prefeito e pela esposa.
Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminharam os três envolvidos ao Pronto-Socorro de Santo Antônio do Aracanguá.
Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, as vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Araçatuba.
Vice-prefeito permaneceu internado na UTI
Desde a internação, Adriano apresentava o quadro clínico mais grave entre os envolvidos e precisou de cuidados intensivos.
Na ocasião, a Santa Casa informou que a esposa do vice-prefeito e o motorista do caminhão apresentavam quadro clínico estável e recebiam atendimento no Setor de Urgência e Emergência.
Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois.
A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente. Após a colisão, as autoridades preservaram o local para a realização da perícia técnica.
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