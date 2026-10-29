29 de outubro de 2026
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FALSA COMUNICAÇÃO

Homem inventa assalto para esconder perda do emprego em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Polícia Civil de Birigui esclareceu falsa comunicação de assalto após identificar contradições no relato apresentado por homem de 31 anos
Polícia Civil de Birigui esclareceu falsa comunicação de assalto após identificar contradições no relato apresentado por homem de 31 anos

Um homem de 31 anos admitiu ter inventado um assalto para esconder da esposa que perderia o emprego, após ser informado de que não seria efetivado ao término do período de experiência. A falsa comunicação de crime foi esclarecida nesta quinta-feira (29) pela Polícia Civil de Birigui.

Segundo a investigação, ele havia registrado um boletim de ocorrência pela internet, relatando que foi abordado por dois homens em uma motocicleta sem placa, por volta das 4h30, quando seguia para o trabalho.

Na versão inicial, afirmou que o passageiro da moto estava armado e havia levado sua carteira, com documentos, cartões bancários e crachá funcional. Também disse que o suposto assaltante tentou roubar seu celular.

Durante a apuração, porém, o homem apresentou versões diferentes sobre o local e as circunstâncias do suposto crime.

Os investigadores realizaram diligências e confrontaram as declarações com informações obtidas durante a investigação, identificando contradições no relato.

Confissão

Diante dos elementos reunidos, o homem admitiu que o assalto não havia ocorrido.

Segundo a Polícia Civil, ele alegou enfrentar dificuldades financeiras, estar com o aluguel atrasado e ter preocupação com o sustento dos filhos.

A história teria sido criada para justificar à esposa a perda do emprego, após receber a informação de que não seria contratado definitivamente pela empresa.

A investigação foi conduzida pelo delegado Ícaro de Oliveira Borges, do Distrito Policial de Birigui.

A Polícia Civil elaborou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por falsa comunicação de crime, para encaminhamento às providências legais cabíveis.

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