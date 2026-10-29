Um homem de 31 anos admitiu ter inventado um assalto para esconder da esposa que perderia o emprego, após ser informado de que não seria efetivado ao término do período de experiência. A falsa comunicação de crime foi esclarecida nesta quinta-feira (29) pela Polícia Civil de Birigui.

Segundo a investigação, ele havia registrado um boletim de ocorrência pela internet, relatando que foi abordado por dois homens em uma motocicleta sem placa, por volta das 4h30, quando seguia para o trabalho.

Na versão inicial, afirmou que o passageiro da moto estava armado e havia levado sua carteira, com documentos, cartões bancários e crachá funcional. Também disse que o suposto assaltante tentou roubar seu celular.