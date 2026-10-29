Um homem de 31 anos admitiu ter inventado um assalto para esconder da esposa que perderia o emprego, após ser informado de que não seria efetivado ao término do período de experiência. A falsa comunicação de crime foi esclarecida nesta quinta-feira (29) pela Polícia Civil de Birigui.
Segundo a investigação, ele havia registrado um boletim de ocorrência pela internet, relatando que foi abordado por dois homens em uma motocicleta sem placa, por volta das 4h30, quando seguia para o trabalho.
Na versão inicial, afirmou que o passageiro da moto estava armado e havia levado sua carteira, com documentos, cartões bancários e crachá funcional. Também disse que o suposto assaltante tentou roubar seu celular.
Durante a apuração, porém, o homem apresentou versões diferentes sobre o local e as circunstâncias do suposto crime.
Os investigadores realizaram diligências e confrontaram as declarações com informações obtidas durante a investigação, identificando contradições no relato.
Confissão
Diante dos elementos reunidos, o homem admitiu que o assalto não havia ocorrido.
Segundo a Polícia Civil, ele alegou enfrentar dificuldades financeiras, estar com o aluguel atrasado e ter preocupação com o sustento dos filhos.
A história teria sido criada para justificar à esposa a perda do emprego, após receber a informação de que não seria contratado definitivamente pela empresa.
A investigação foi conduzida pelo delegado Ícaro de Oliveira Borges, do 1º Distrito Policial de Birigui.
A Polícia Civil elaborou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por falsa comunicação de crime, para encaminhamento às providências legais cabíveis.
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