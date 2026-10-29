29 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ORIENTAÇÃO

Novas regras do SAC exigem atendimento humano e canal 24h

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Procon de Birigui orienta consumidores sobre atendimento humano, cancelamentos, prazos de resposta e acesso ao histórico de reclamações
Procon de Birigui orienta consumidores sobre atendimento humano, cancelamentos, prazos de resposta e acesso ao histórico de reclamações

Os consumidores passarão a contar com novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) a partir do dia 2 de novembro. As mudanças foram estabelecidas pelo Decreto Federal nº 13.135/2026 e, segundo o Procon de Birigui, têm como objetivo tornar o atendimento das empresas mais acessível e eficiente.

Entre as principais alterações está a obrigatoriedade de disponibilização de atendimento humano das 8h às 20h, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

As empresas também deverão manter pelo menos um canal eletrônico funcionando 24 horas por dia, permitindo que o consumidor registre suas demandas fora do horário de atendimento humano.

Outra mudança diz respeito ao prazo para resposta. Nas solicitações consideradas não urgentes, as empresas terão até sete dias corridos para apresentar uma solução ou resposta ao consumidor.

Cancelamento deverá ser facilitado

As novas regras também estabelecem que o cancelamento de serviços deve estar disponível pelos mesmos canais utilizados para a contratação. O cancelamento deverá produzir efeito imediato, exceto quando houver necessidade de processamento técnico, desde que devidamente justificada.

O consumidor também poderá solicitar, gratuitamente, o histórico de seus atendimentos. O documento deverá ser disponibilizado pela empresa em até cinco dias úteis.

Além disso, gravações de ligações telefônicas e mensagens relacionadas ao atendimento deverão ser mantidas pelas empresas por pelo menos 90 dias.

Procon orienta consumidores

Diante das mudanças, o Procon de Birigui recomenda que os consumidores mantenham guardados protocolos de atendimento, mensagens, e-mails, comprovantes e demais documentos relacionados às reclamações.

Caso a empresa não resolva o problema ou descumpra as regras de atendimento, o consumidor pode procurar o Procon para receber orientação e formalizar uma reclamação.

Em Birigui, a unidade está localizada na Rua Antônio Simões, nº 10, no Centro, ao lado da Fateb (Faculdade de Ciências e Tecnologias de Birigui).

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, sem intervalo para almoço. O telefone para informações é (18) 3643-6613.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários