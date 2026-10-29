Os consumidores passarão a contar com novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) a partir do dia 2 de novembro. As mudanças foram estabelecidas pelo Decreto Federal nº 13.135/2026 e, segundo o Procon de Birigui, têm como objetivo tornar o atendimento das empresas mais acessível e eficiente.
Entre as principais alterações está a obrigatoriedade de disponibilização de atendimento humano das 8h às 20h, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
As empresas também deverão manter pelo menos um canal eletrônico funcionando 24 horas por dia, permitindo que o consumidor registre suas demandas fora do horário de atendimento humano.
Outra mudança diz respeito ao prazo para resposta. Nas solicitações consideradas não urgentes, as empresas terão até sete dias corridos para apresentar uma solução ou resposta ao consumidor.
Cancelamento deverá ser facilitado
As novas regras também estabelecem que o cancelamento de serviços deve estar disponível pelos mesmos canais utilizados para a contratação. O cancelamento deverá produzir efeito imediato, exceto quando houver necessidade de processamento técnico, desde que devidamente justificada.
O consumidor também poderá solicitar, gratuitamente, o histórico de seus atendimentos. O documento deverá ser disponibilizado pela empresa em até cinco dias úteis.
Além disso, gravações de ligações telefônicas e mensagens relacionadas ao atendimento deverão ser mantidas pelas empresas por pelo menos 90 dias.
Procon orienta consumidores
Diante das mudanças, o Procon de Birigui recomenda que os consumidores mantenham guardados protocolos de atendimento, mensagens, e-mails, comprovantes e demais documentos relacionados às reclamações.
Caso a empresa não resolva o problema ou descumpra as regras de atendimento, o consumidor pode procurar o Procon para receber orientação e formalizar uma reclamação.
Em Birigui, a unidade está localizada na Rua Antônio Simões, nº 10, no Centro, ao lado da Fateb (Faculdade de Ciências e Tecnologias de Birigui).
O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, sem intervalo para almoço. O telefone para informações é (18) 3643-6613.
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