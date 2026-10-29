Os consumidores passarão a contar com novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) a partir do dia 2 de novembro. As mudanças foram estabelecidas pelo Decreto Federal nº 13.135/2026 e, segundo o Procon de Birigui, têm como objetivo tornar o atendimento das empresas mais acessível e eficiente.

Entre as principais alterações está a obrigatoriedade de disponibilização de atendimento humano das 8h às 20h, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

As empresas também deverão manter pelo menos um canal eletrônico funcionando 24 horas por dia, permitindo que o consumidor registre suas demandas fora do horário de atendimento humano.