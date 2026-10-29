Uma mulher de 74 anos foi atropelada por um carro na tarde desta quinta-feira (29), na Rua Santos Dumont, na região central de Birigui. O acidente também envolveu uma motociclista de 43 anos e outro veículo que estava estacionado.

Segundo informações apuradas, a idosa foi atingida por um Hyundai HB20. Durante a ocorrência, uma motociclista que conduzia uma Honda Biz 125 teria tentado desviar da situação, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um Hyundai ix35 estacionado na via.

A pedestre sofreu escoriações no joelho direito e na cabeça. Já a motociclista teve ferimentos no cotovelo esquerdo. As duas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui para atendimento médico.