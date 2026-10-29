Uma mulher de 74 anos foi atropelada por um carro na tarde desta quinta-feira (29), na Rua Santos Dumont, na região central de Birigui. O acidente também envolveu uma motociclista de 43 anos e outro veículo que estava estacionado.
Segundo informações apuradas, a idosa foi atingida por um Hyundai HB20. Durante a ocorrência, uma motociclista que conduzia uma Honda Biz 125 teria tentado desviar da situação, perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra um Hyundai ix35 estacionado na via.
A pedestre sofreu escoriações no joelho direito e na cabeça. Já a motociclista teve ferimentos no cotovelo esquerdo. As duas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui para atendimento médico.
A motorista do HB20 não ficou ferida. Ainda conforme as informações, os documentos dos envolvidos e dos veículos estavam regulares.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que orienta motoristas, motociclistas e pedestres a redobrarem a atenção durante os deslocamentos, especialmente em áreas de grande circulação.
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