Um homem de 47 anos foi preso após atingir um adolescente de 16 anos na cabeça com uma telha de cerâmica, na tarde de quarta-feira (28), no bairro Vista Alegre, em Birigui. A agressão ocorreu após um desentendimento entre vizinhos.
Segundo a Polícia Militar, o homem teria arremessado a telha contra o adolescente, provocando um ferimento na cabeça. A vítima recebeu socorro e seguiu para um hospital particular.
No hospital, o adolescente precisou levar 12 pontos para fechar o ferimento. Além disso, permaneceu sob observação médica para a realização de exames complementares.
Homem foi preso com base na Lei Henry Borel
Após atenderem à ocorrência, os policiais militares conduziram o suspeito ao Plantão Policial de Birigui.
A autoridade policial analisou os fatos, ouviu testemunhas e confirmou a prisão do homem com fundamento na Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que estabelece mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar envolvendo crianças e adolescentes.
O homem permaneceu preso após o registro da ocorrência.
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