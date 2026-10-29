29 de outubro de 2026
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FERIDO

Homem é preso após atingir adolescente com telha na cabeça

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Vítima de 16 anos precisou levar 12 pontos após agressão durante desentendimento entre vizinhos no bairro Vista Alegre em Birigui
Vítima de 16 anos precisou levar 12 pontos após agressão durante desentendimento entre vizinhos no bairro Vista Alegre em Birigui

Um homem de 47 anos foi preso após atingir um adolescente de 16 anos na cabeça com uma telha de cerâmica, na tarde de quarta-feira (28), no bairro Vista Alegre, em Birigui. A agressão ocorreu após um desentendimento entre vizinhos.

Segundo a Polícia Militar, o homem teria arremessado a telha contra o adolescente, provocando um ferimento na cabeça. A vítima recebeu socorro e seguiu para um hospital particular.

No hospital, o adolescente precisou levar 12 pontos para fechar o ferimento. Além disso, permaneceu sob observação médica para a realização de exames complementares.

Homem foi preso com base na Lei Henry Borel

Após atenderem à ocorrência, os policiais militares conduziram o suspeito ao Plantão Policial de Birigui.

A autoridade policial analisou os fatos, ouviu testemunhas e confirmou a prisão do homem com fundamento na Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, que estabelece mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar envolvendo crianças e adolescentes.

O homem permaneceu preso após o registro da ocorrência.

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