Um homem de 47 anos foi preso após atingir um adolescente de 16 anos na cabeça com uma telha de cerâmica, na tarde de quarta-feira (28), no bairro Vista Alegre, em Birigui. A agressão ocorreu após um desentendimento entre vizinhos.

Segundo a Polícia Militar, o homem teria arremessado a telha contra o adolescente, provocando um ferimento na cabeça. A vítima recebeu socorro e seguiu para um hospital particular.

No hospital, o adolescente precisou levar 12 pontos para fechar o ferimento. Além disso, permaneceu sob observação médica para a realização de exames complementares.

Homem foi preso com base na Lei Henry Borel