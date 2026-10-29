29 de outubro de 2026
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EXTORSÃO

Mulher é presa por extorsão após causar prejuízo de R$ 45 mil

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti/Folha da Região
Na residência, os agentes apreenderam um celular Samsung Galaxy S25 FE, vinculado à linha telefônica utilizada para enviar as mensagens de extorsão
Na residência, os agentes apreenderam um celular Samsung Galaxy S25 FE, vinculado à linha telefônica utilizada para enviar as mensagens de extorsão

A Polícia Civil prendeu temporariamente, na quarta-feira (28), uma mulher investigada por extorsão em Bilac. Segundo a investigação, ela teria causado prejuízo de R$ 45 mil à vítima por meio de um suposto investimento e, posteriormente, exigido mais R$ 8 mil sob ameaças contra familiares.

A prisão ocorreu durante uma operação do Setor de Investigações da 1ª DIG/DEIC de Araçatuba, que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.

Suspeita exigiu mais dinheiro após investimento

De acordo com a Polícia Civil, a investigada teria coagido a vítima a investir R$ 45 mil em um grupo que prometia rentabilidade financeira.

Após conseguir o dinheiro, a mulher passou a solicitar novos valores para investimentos. No entanto, diante da recusa da vítima, teria adotado outra estratégia.

Segundo a investigação, ela cadastrou um chip telefônico em nome de uma terceira pessoa e passou a enviar mensagens exigindo R$ 8 mil. Além disso, teria ameaçado familiares da vítima, fingindo ser outra pessoa.

Mulher admitiu envio de mensagens

Durante a operação, os policiais abordaram a investigada quando ela saía de casa, em Bilac.

Na residência, os agentes apreenderam um celular Samsung Galaxy S25 FE, vinculado à linha telefônica utilizada para enviar as mensagens de extorsão.

Em interrogatório, a mulher admitiu ter enviado mensagens exigindo dinheiro da vítima. Entretanto, apresentou uma versão diferente sobre as circunstâncias dos fatos.

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária, e a investigada permanece à disposição da Justiça.

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