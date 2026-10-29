A Polícia Civil prendeu temporariamente, na quarta-feira (28), uma mulher investigada por extorsão em Bilac. Segundo a investigação, ela teria causado prejuízo de R$ 45 mil à vítima por meio de um suposto investimento e, posteriormente, exigido mais R$ 8 mil sob ameaças contra familiares.

A prisão ocorreu durante uma operação do Setor de Investigações da 1ª DIG/DEIC de Araçatuba, que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária.

Suspeita exigiu mais dinheiro após investimento

De acordo com a Polícia Civil, a investigada teria coagido a vítima a investir R$ 45 mil em um grupo que prometia rentabilidade financeira.