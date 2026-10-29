A Polícia Civil identificou o motorista de uma carreta envolvida em um grave acidente em Birigui, ocorrido no dia 28 de setembro, na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg. Segundo a investigação, o condutor realizou uma conversão irregular e fugiu após a colisão, sem prestar socorro à vítima.
O investigado, de 40 anos, é funcionário de uma usina da região. Ele responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local de acidente.
Relembre o acidente
O acidente ocorreu na altura do quilômetro 24,2, quando o eletricista Marcelo José Gati Nunhez, de 46 anos, conduzia um Fiat Mobi no sentido Birigui a Brejo Alegre.
Segundo o boletim de ocorrência, uma carreta bitrem atravessou a rodovia durante uma conversão irregular. Devido à baixa luminosidade e ao tamanho do veículo, Marcelo não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, ele ficou preso às ferragens e sofreu fraturas nas pernas, no fêmur, no joelho e em um dos braços. Após o resgate, recebeu atendimento em Birigui e seguiu para a Santa Casa de Araçatuba.
Conforme o último boletim médico, Marcelo recebeu alta da UTI no dia 16 de outubro e permanece internado na enfermaria de Ortopedia e Traumatologia, em estado clínico estável.
Motorista admitiu manobra irregular
Após cerca de 30 dias de investigação, a Polícia Civil identificou o caminhão por meio de imagens de câmeras de segurança e rastreamento de veículos. A carreta pertence à frota vinculada à usina.
Durante depoimento na quarta-feira (28), o motorista admitiu ter realizado a conversão irregular. Além disso, afirmou que percebeu um clarão de luz após a manobra, mas deixou o local.
Segundo o delegado Eduardo Lima de Paula, a investigação ainda depende do depoimento da vítima, após sua alta hospitalar, e dos laudos periciais do Instituto Médico Legal (IML).
Posteriormente, a Polícia Civil encaminhará o procedimento ao Poder Judiciário.
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