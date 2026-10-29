A Polícia Civil identificou o motorista de uma carreta envolvida em um grave acidente em Birigui, ocorrido no dia 28 de setembro, na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg. Segundo a investigação, o condutor realizou uma conversão irregular e fugiu após a colisão, sem prestar socorro à vítima.

O investigado, de 40 anos, é funcionário de uma usina da região. Ele responde por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local de acidente.

Relembre o acidente

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 24,2, quando o eletricista Marcelo José Gati Nunhez, de 46 anos, conduzia um Fiat Mobi no sentido Birigui a Brejo Alegre.