A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 36 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 27 anos, em Araçatuba. O crime teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (22), na presença de crianças. O homem também é investigado por ameaças e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba. Além disso, os policiais da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba cumpriram um mandado de busca e apreensão e recolheram dois aparelhos celulares e uma arma de brinquedo no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Os objetos poderão auxiliar nas investigações.

Suspeito teria atirado contra a cabeça da vítima

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, a vítima estava na residência da babá das filhas, no Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa, quando percebeu o cano de uma arma pela janela.