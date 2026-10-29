A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 36 anos, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 27 anos, em Araçatuba. O crime teria ocorrido na madrugada de quinta-feira (22), na presença de crianças. O homem também é investigado por ameaças e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba. Além disso, os policiais da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Araçatuba cumpriram um mandado de busca e apreensão e recolheram dois aparelhos celulares e uma arma de brinquedo no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Os objetos poderão auxiliar nas investigações.
Suspeito teria atirado contra a cabeça da vítima
Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, a vítima estava na residência da babá das filhas, no Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa, quando percebeu o cano de uma arma pela janela.
Ao reconhecer o possível agressor, a mulher correu para um quarto e trancou a porta. Conforme o relato, o ex-companheiro arrombou duas portas para tentar alcançá-la.
Durante a ação, o homem teria ameaçado matar uma das crianças, de dez anos de idade, caso a mãe não saísse do quarto. Diante das ameaças, a vítima abriu a porta.
Ainda segundo o registro policial, o investigado atingiu a mulher com diversas coronhadas na cabeça e afirmou repetidamente que iria matá-la. Ele também teria apontado a arma para a babá.
Em seguida, o suspeito teria disparado contra a cabeça da ex-companheira. O tiro atingiu a vítima de raspão, provocando ferimentos em um dedo e no couro cabeludo.
Mulher pulou de motocicleta para escapar
Após o disparo, conforme o boletim de ocorrência, o homem teria arrastado a vítima pelos cabelos para fora da residência e obrigado a mulher a subir em uma motocicleta.
A babá conseguiu acionar a Polícia Militar. Quando o suspeito avistou uma viatura, a vítima pulou da motocicleta ainda em movimento para escapar.
Os policiais prestaram atendimento à mulher, mas não localizaram o investigado naquele momento.
A vítima também relatou que já possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Além disso, afirmou que ele havia invadido sua residência anteriormente e a agredido com coronhadas.
Justiça determinou prisão preventiva
Diante dos fatos, a Polícia Civil investigou o homem por tentativa de feminicídio qualificado e majorado, ameaças contra a ex-companheira, crianças e uma terceira pessoa, além do descumprimento de medidas protetivas.
A Justiça expediu os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, que os policiais cumpriram durante a operação.
Com a prisão do investigado, a Polícia Civil adotou as providências legais cabíveis. O caso segue sob investigação.
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