A menina de 12 anos que sobreviveu ao grave acidente que matou cinco pessoas na rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (29). A paciente foi transferida para a Enfermaria Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba, onde permanece estável.

Segundo boletim médico divulgado pela instituição, a evolução clínica da adolescente é considerada satisfatória. Ela continuará sob observação e deverá passar por novos procedimentos para complementar o tratamento.

A menina permaneceu 16 dias internada na UTI, parte desse período em estado crítico. Durante a internação, recebeu atendimento de médicos intensivistas, especialistas em neurocirurgia e ortopedia, além de uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.

Acidente matou cinco pessoas