A menina de 12 anos que sobreviveu ao grave acidente que matou cinco pessoas na rodovia Domingos Antunes Guimarães (SP-325), em Piacatu, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (29). A paciente foi transferida para a Enfermaria Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba, onde permanece estável.
Segundo boletim médico divulgado pela instituição, a evolução clínica da adolescente é considerada satisfatória. Ela continuará sob observação e deverá passar por novos procedimentos para complementar o tratamento.
A menina permaneceu 16 dias internada na UTI, parte desse período em estado crítico. Durante a internação, recebeu atendimento de médicos intensivistas, especialistas em neurocirurgia e ortopedia, além de uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.
Acidente matou cinco pessoas
O acidente ocorreu em outubro e matou cinco pessoas. Entre as vítimas, estavam três integrantes de uma mesma família que morava em Birigui: Cláudia Alice Cordeiro Araújo, de 31 anos; o filho dela, Arthur Miguel Cordeiro Silva, de 4 anos; e o padrasto de Cláudia, João Aparecido Soares Rodrigues, de 51 anos.
A família retornava de Bastos para Birigui quando o acidente aconteceu. A adolescente é uma das sobreviventes da ocorrência e segue em recuperação, agora fora da UTI.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.