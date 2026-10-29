Buritama entra no clima do rodeio a partir desta quinta-feira (29), com o início do Buritama Rodeio Festival, que promete movimentar a cidade e atrair público de diversos municípios da região. A programação segue até domingo (1º) e reúne quatro noites de rodeio profissional e atrações musicais.
O festival será realizado no Recinto de Exposições Odilon Ferreira de Almeida e terá uma etapa da Associação dos Campeões de Rodeio (ACR). Duas companhias já estão confirmadas para as competições: a Cia. de Rodeio Bananinha e a Cia. de Rodeio Viais, de Nova Castilho (SP).
A programação musical também é um dos destaques da festa. A abertura, nesta quinta-feira (29), será comandada pelo DJ Vovô James. Na sexta-feira (30), o público poderá acompanhar o show do Country Beat.
No sábado (31), a principal atração será a dupla Guilherme & Benuto. O encerramento do festival acontece no domingo (1º), com o show de Rionegro & Solimões.
Quatro noites de programação
- 29 de outubro – quinta-feira
DJ Vovô James
- 30 de outubro – sexta-feira
Country Beat
- 31 de outubro – sábado
Guilherme & Benuto
- 1º de novembro – domingo
Rionegro & Solimões
O prefeito de Buritama, Tiago Luiz de Oliveira, o Doutor Tiago (PP), destacou a importância da realização do festival e convidou moradores e visitantes para participarem da programação.
“Preparamos uma grande festa para Buritama e para toda a nossa região. É um momento de celebrar a nossa cultura, a tradição do rodeio e também de receber as famílias e os visitantes em nossa cidade. Quero convidar toda a população de Buritama e também os moradores das cidades vizinhas para participarem conosco dessas quatro noites. Será uma festa preparada com muito carinho e esperamos todos vocês”, afirmou o prefeito.
Além da programação de entretenimento, o público que desejar poderá contribuir com alimentos não perecíveis. A doação não é obrigatória, mas os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município, transformando a participação no evento também em uma oportunidade de ajudar famílias que necessitam de apoio.
A expectativa é de que o festival reúna moradores de Buritama e visitantes de diferentes cidades da região durante os quatro dias de programação.
Serviço
Buritama Rodeio Festival
Data: 29 de outubro a 1º de novembro
Local: Recinto de Exposições Odilon Ferreira de Almeida – Buritama
Rodeio: etapa da ACR
Boiadas: Cia. de Rodeio Bananinha e Cia. de Rodeio Viais
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