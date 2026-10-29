Buritama entra no clima do rodeio a partir desta quinta-feira (29), com o início do Buritama Rodeio Festival, que promete movimentar a cidade e atrair público de diversos municípios da região. A programação segue até domingo (1º) e reúne quatro noites de rodeio profissional e atrações musicais.

O festival será realizado no Recinto de Exposições Odilon Ferreira de Almeida e terá uma etapa da Associação dos Campeões de Rodeio (ACR). Duas companhias já estão confirmadas para as competições: a Cia. de Rodeio Bananinha e a Cia. de Rodeio Viais, de Nova Castilho (SP).

A programação musical também é um dos destaques da festa. A abertura, nesta quinta-feira (29), será comandada pelo DJ Vovô James. Na sexta-feira (30), o público poderá acompanhar o show do Country Beat.