A Polícia Civil prendeu temporariamente uma mulher suspeita de participar de um roubo a joalheria em Araçatuba, ocorrido em setembro deste ano. A prisão aconteceu durante a Operação Lastro, realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic), que também investiga um furto em uma residência de condomínio de alto padrão.
O roubo à joalheria causou prejuízo estimado em R$ 887 mil. Em setembro, a Polícia Civil já havia prendido um suspeito de autoria do crime durante outra operação, além de recuperar parte das joias roubadas.
Polícia apreende motocicleta e joias durante operação
Nesta nova etapa das investigações, os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, com diligências em Araçatuba e região.
Durante as buscas, as equipes apreenderam celulares, joias, perfumes e uma motocicleta apontada como utilizada no roubo à joalheria. Além disso, recolheram outros materiais que podem contribuir para o andamento das investigações.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores identificaram a mulher suspeita de envolvimento no crime após aprofundarem as apurações e analisarem provas digitais.
Operação também investiga furto em condomínio
Além do roubo à joalheria, a Operação Lastro apura um furto qualificado ocorrido em uma residência de condomínio de alto padrão em Araçatuba.
De acordo com a Polícia Civil, as diligências buscam identificar outros possíveis envolvidos, recuperar os bens subtraídos e esclarecer completamente os dois crimes.
As investigações continuam sob responsabilidade da DIG/Deic de Araçatuba.
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