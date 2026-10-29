A Polícia Civil prendeu temporariamente uma mulher suspeita de participar de um roubo a joalheria em Araçatuba, ocorrido em setembro deste ano. A prisão aconteceu durante a Operação Lastro, realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic), que também investiga um furto em uma residência de condomínio de alto padrão.

O roubo à joalheria causou prejuízo estimado em R$ 887 mil. Em setembro, a Polícia Civil já havia prendido um suspeito de autoria do crime durante outra operação, além de recuperar parte das joias roubadas.

Polícia apreende motocicleta e joias durante operação

Nesta nova etapa das investigações, os policiais cumpriram seis mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, com diligências em Araçatuba e região.