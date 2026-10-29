A Polícia Militar Rodoviária vai intensificar a fiscalização nas estradas estaduais de São Paulo a partir da tarde desta quinta-feira (29), por causa do feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira (2). A operação busca reduzir o risco de acidentes diante do aumento previsto no movimento das rodovias.

A estimativa é de que aproximadamente 3,2 milhões de veículos circulem pelas estradas paulistas durante o período, com maior concentração nas vias de acesso à capital e em trajetos que levam a destinos turísticos.

Na região de Araçatuba, a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) é um dos principais corredores de circulação e ligação entre municípios. O tráfego regional também é atendido por estradas como a Elieser Montenegro Magalhães (SP-463), a Roberto Rollemberg (SP-461), a Assis Chateaubriand (SP-425) e a Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), que conectam cidades do interior e dão acesso a outros eixos rodoviários.

Acidentes recentes aumentam preocupação