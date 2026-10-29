A Polícia Militar Rodoviária vai intensificar a fiscalização nas estradas estaduais de São Paulo a partir da tarde desta quinta-feira (29), por causa do feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira (2). A operação busca reduzir o risco de acidentes diante do aumento previsto no movimento das rodovias.
A estimativa é de que aproximadamente 3,2 milhões de veículos circulem pelas estradas paulistas durante o período, com maior concentração nas vias de acesso à capital e em trajetos que levam a destinos turísticos.
Na região de Araçatuba, a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) é um dos principais corredores de circulação e ligação entre municípios. O tráfego regional também é atendido por estradas como a Elieser Montenegro Magalhães (SP-463), a Roberto Rollemberg (SP-461), a Assis Chateaubriand (SP-425) e a Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), que conectam cidades do interior e dão acesso a outros eixos rodoviários.
Acidentes recentes aumentam preocupação
O movimento nas estradas volta a preocupar após o registro de acidentes durante o último feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, em outubro. As ocorrências na região reforçaram a atenção das autoridades para os riscos associados ao aumento do fluxo de veículos e à imprudência ao volante.
Antes de viajar, a recomendação é verificar as condições do veículo, principalmente pneus, freios, faróis, lanternas e níveis de óleo. Também é importante planejar o percurso, respeitar a sinalização e os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e fazer pausas em viagens longas.
Dirigir após consumir bebida alcoólica aumenta o risco de acidentes e é proibido por lei. A orientação das autoridades é que os motoristas redobrem a atenção durante todo o trajeto.
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