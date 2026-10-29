A região de Araçatuba deve continuar em atenção para as condições do tempo durante os próximos dias, incluindo o feriado prolongado de Finados. A previsão é de possibilidade de chuva entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), período em que moradores também devem ficar atentos a eventuais mudanças nas condições meteorológicas.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para temporais entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29). O aviso inclui o norte e o noroeste paulista, com possibilidade de chuva moderada a forte, raios e rajadas de vento. Entre os riscos associados estão alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.

Segunda-feira pode concentrar maior volume de chuva

Para Araçatuba, a previsão indicada pelo radar do IPMet aponta possibilidade de precipitação ao longo do feriado, com acumulado que pode ultrapassar 32 milímetros no período. A segunda-feira (2) aparece como um dos dias de maior atenção, com estimativa de cerca de 29 milímetros de chuva, conforme os dados fornecidos para a previsão local.