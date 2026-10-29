A região de Araçatuba deve continuar em atenção para as condições do tempo durante os próximos dias, incluindo o feriado prolongado de Finados. A previsão é de possibilidade de chuva entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), período em que moradores também devem ficar atentos a eventuais mudanças nas condições meteorológicas.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para temporais entre quarta-feira (28) e quinta-feira (29). O aviso inclui o norte e o noroeste paulista, com possibilidade de chuva moderada a forte, raios e rajadas de vento. Entre os riscos associados estão alagamentos, enxurradas e elevação dos níveis de rios e córregos.
Segunda-feira pode concentrar maior volume de chuva
Para Araçatuba, a previsão indicada pelo radar do IPMet aponta possibilidade de precipitação ao longo do feriado, com acumulado que pode ultrapassar 32 milímetros no período. A segunda-feira (2) aparece como um dos dias de maior atenção, com estimativa de cerca de 29 milímetros de chuva, conforme os dados fornecidos para a previsão local.
Mesmo com a possibilidade de pancadas, as temperaturas máximas devem continuar elevadas, oscilando entre 30°C e 31°C nos próximos dias, segundo a previsão mencionada para a cidade.
A região vizinha de São José do Rio Preto também está no radar das autoridades meteorológicas. Conforme o mapa de alertas citado pela Defesa Civil, a área aparece em nível de alerta, enquanto a região de Araçatuba está classificada em estado de atenção. Os níveis podem mudar conforme a evolução das condições do tempo.
Cuidados durante as chuvas
A recomendação é evitar atravessar ruas alagadas, não permanecer próximo a córregos durante temporais e procurar abrigo seguro ao ouvir trovões. Também é importante manter distância de árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas por ventos fortes.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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