Os ex-secretários municipais de Saúde de Araçatuba, Carmem Sílvia Guariente e Daniel Martins Ferreira Júnior, prestaram depoimento à CPI da Saúde da Câmara Municipal nesta terça-feira (27). A comissão investiga a prestação dos serviços públicos de saúde no município.

Os depoimentos foram conduzidos pelo presidente da CPI, vereador João Pedro Pugina (PL), e pelo relator, Arlindo Araújo (Solidariedade).

Gestão de Daniel Martins

Daniel Martins, que comandou a Secretaria de Saúde de janeiro de 2025 até a primeira quinzena de 2026, respondeu a questionamentos sobre os principais desafios enfrentados durante sua gestão.