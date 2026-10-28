Araçatuba está com 90 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Qualifica SP. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (2 de novembro) e devem ser feitas pela internet.
As oportunidades são para os cursos presenciais de Logística e Operador de Empilhadeira, voltados a pessoas que desejam se qualificar ou buscar novas oportunidades no mercado de trabalho.
As aulas serão promovidas pelo SEST SENAT, com início previsto para 16 de novembro.
Confira os cursos disponíveis em Araçatuba
O programa oferece duas opções de formação profissional no município:
Logística: 30 vagas, com aulas no período noturno.
Operador de Empilhadeira: 60 vagas, com aulas nos períodos da tarde e da noite.
Ambos os cursos fazem parte da modalidade Novo Emprego, destinada a pessoas de 25 a 59 anos que desejam aprender uma nova profissão ou mudar de área de atuação.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a escolha das formações considera a demanda regional por profissionais qualificados.
Como fazer a inscrição
Os interessados devem acessar a plataforma Trampolim SP, entrar com a conta gov.br e selecionar o curso desejado.
Para participar, é necessário ser alfabetizado, morar no Estado de São Paulo e atender aos critérios de idade da modalidade escolhida.
Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda.
Além disso, os selecionados receberão por e-mail as informações sobre as turmas. Para obter o certificado, será necessário cumprir pelo menos 75% de frequência nas atividades.
Serviço
- Cursos gratuitos do Qualifica SP em Araçatuba
- Vagas: 90
- Cursos: Logística e Operador de Empilhadeira
- Inscrições: até 2 de novembro de 2026
- Início previsto das aulas: 16 de novembro
- Modalidade: presencial
- Inscrições: www.trampolim.sp.gov.br
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