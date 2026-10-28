Araçatuba está com 90 vagas abertas em cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Qualifica SP. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (2 de novembro) e devem ser feitas pela internet.

As oportunidades são para os cursos presenciais de Logística e Operador de Empilhadeira, voltados a pessoas que desejam se qualificar ou buscar novas oportunidades no mercado de trabalho.

As aulas serão promovidas pelo SEST SENAT, com início previsto para 16 de novembro.

Confira os cursos disponíveis em Araçatuba