Um homem de 63 anos sofreu um prejuízo de R$ 19,6 mil após cair no golpe do falso empréstimo em Araçatuba. O crime ocorreu na terça-feira (27) e a vítima procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentou como funcionária de uma instituição financeira. A suposta atendente ofereceu uma proposta para quitar um empréstimo que ele já possuía.

Durante a conversa, a mulher informou que seria necessário realizar um pagamento antecipado para liberar um novo empréstimo. A vítima acreditou na proposta e seguiu as orientações.

Golpistas contrataram empréstimo em nome da vítima