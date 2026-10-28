Um homem de 63 anos sofreu um prejuízo de R$ 19,6 mil após cair no golpe do falso empréstimo em Araçatuba. O crime ocorreu na terça-feira (27) e a vítima procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (28).
Segundo o boletim de ocorrência, o homem recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que se apresentou como funcionária de uma instituição financeira. A suposta atendente ofereceu uma proposta para quitar um empréstimo que ele já possuía.
Durante a conversa, a mulher informou que seria necessário realizar um pagamento antecipado para liberar um novo empréstimo. A vítima acreditou na proposta e seguiu as orientações.
Golpistas contrataram empréstimo em nome da vítima
De acordo com o registro policial, a suposta funcionária solicitou uma transferência de R$ 3 mil para uma terceira pessoa, sob a justificativa de viabilizar a operação.
Além disso, os criminosos teriam utilizado informações bancárias da vítima e realizado procedimentos de reconhecimento facial em uma plataforma digital.
Posteriormente, o homem descobriu que os golpistas haviam contratado, sem seu conhecimento, um empréstimo de R$ 24.477,69 em seu nome.
O valor acabou creditado em uma conta bancária da vítima, que permaneceu com saldo de R$ 19.663,19 após a transferência dos R$ 3 mil.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ao perceber a fraude, o homem procurou a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba e registrou um boletim de ocorrência.
A Polícia Civil classificou o caso como estelionato praticado por meio eletrônico. A autoria é desconhecida e o caso será investigado.
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