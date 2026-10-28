28 de outubro de 2026
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PRISÃO

Suspeito de descumprir medida protetiva em Araçatuba é preso

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher cumpriram mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (28) e apreenderam um celular
Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher cumpriram mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (28) e apreenderam um celular

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (28), um homem investigado por ameaças, divulgação de conteúdo sem autorização e descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu por volta das 6h, no município de Ibirá.

Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça no decorrer das investigações.

Polícia apreendeu celular durante operação

Além da prisão, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante a ação, apreenderam um aparelho celular pertencente ao investigado.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos investigados ocorreram em Araçatuba, mas os agentes localizaram o homem em Ibirá.

Após a prisão, a equipe apresentou o suspeito na Delegacia de Polícia de Potirendaba, onde ocorreram os procedimentos legais.

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