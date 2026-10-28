A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (28), um homem investigado por ameaças, divulgação de conteúdo sem autorização e descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu por volta das 6h, no município de Ibirá.

Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça no decorrer das investigações.

Polícia apreendeu celular durante operação

Além da prisão, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Durante a ação, apreenderam um aparelho celular pertencente ao investigado.