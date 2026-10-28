Um jovem de 19 anos, suspeito de furtar uma residência no bairro Nova Iorque, em Araçatuba, mordeu o braço de um policial militar e resistiu à abordagem na tarde desta terça-feira (27). Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou fugir novamente, mas os policiais conseguiram detê-lo no bairro Alvorada.
O rapaz já havia escapado de uma abordagem na noite de segunda-feira (26), após a Polícia Militar identificá-lo como suspeito de furtar um notebook e dois frascos de perfume importado de uma residência. Na ocasião, os agentes recuperaram o computador, mas não localizaram o jovem.
Suspeito tentou fugir novamente
De acordo com o registro policial, equipes da PM receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e intensificaram o patrulhamento no bairro Alvorada.
Durante as buscas, o jovem tentou escapar pulando muros de residências. No entanto, os policiais conseguiram abordá-lo na Travessa Agnaldo Ferraz.
Segundo a PM, ele resistiu à abordagem, tentou agredir os agentes e precisou ser contido. Durante a colocação das algemas, o suspeito mordeu o antebraço esquerdo de um policial militar.
Além disso, conforme o boletim, o rapaz deu socos e cabeçadas contra o vidro traseiro da viatura durante o transporte.
Jovem foi levado à delegacia
Após a abordagem, os policiais levaram o suspeito ao Pronto-Socorro Municipal, onde ele recebeu um curativo no ombro esquerdo.
Em seguida, a equipe o encaminhou à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A autoridade policial registrou a ocorrência como resistência e requisitou exame de corpo de delito para o policial.
O jovem não permaneceu preso. Segundo o boletim, ele assumiu o compromisso de comparecer à Justiça quando intimado.
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