Um jovem de 19 anos, suspeito de furtar uma residência no bairro Nova Iorque, em Araçatuba, mordeu o braço de um policial militar e resistiu à abordagem na tarde desta terça-feira (27). Segundo o boletim de ocorrência, ele tentou fugir novamente, mas os policiais conseguiram detê-lo no bairro Alvorada.

O rapaz já havia escapado de uma abordagem na noite de segunda-feira (26), após a Polícia Militar identificá-lo como suspeito de furtar um notebook e dois frascos de perfume importado de uma residência. Na ocasião, os agentes recuperaram o computador, mas não localizaram o jovem.

Suspeito tentou fugir novamente

De acordo com o registro policial, equipes da PM receberam informações sobre o paradeiro do suspeito e intensificaram o patrulhamento no bairro Alvorada.